Fahrrad-Demos in Wismar, Schwerin und Rostock Stand: 15.05.2022 13:46 Uhr Rund 400 Fahrradfahrer haben in Mecklenburg-Vorpommern für mehr Sicherheit auf den Straßen demonstriert. An den Fahrrad-Demos unter dem Schlagwort "Kidical Mass" nahmen viele Kinder zusammen mit ihren Eltern teil.

Um 11 Uhr starteten die Radfahrer in Schwerin und Wismar auf die jeweils acht Kilometer langen Strecken. Während es in der Landeshauptstadt 60 Teilnehmer waren - traten in Wismar 150 in die

Pedale. Dort fand die Veranstaltung zum ersten Mal statt. Schon am Sonnabend waren in Rostock 180 Fahrradfahrer unterwegs. Laut Polizei kam es auch zu vereinzelten Stürzen, die aber alle glimpflich ausgingen.

Bundesweit mehr als 200 Verantaltungen

Bundesweit und in ganz Europa gab es an diesem Wochenende über 200 solcher "Kidical Mass"-Demonstrationen, der Begriff bezieht sich auf kritische Masse und Kinder. Kritische Masse meint, dass Radfahrer den Verkehr ab einer bestimmten Anzahl oder Masse deutlich beeinflussen und dadurch wahrgenommen werden.

