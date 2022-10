Stand: 27.10.2022 06:06 Uhr Fahndung nach Exhibitionist in Ferdinandshof

Die Polizei fahndet derzeit nach einem Mann, der in der Öffentlichkeit exhibitionistische Handlungen an sich durchgeführt haben soll. Er wurde am Mittwoch in Ferdinandshof, im Bereich der Gundelachstraße beobachtet. Dort befindet sich auch ein Spielplatz, an dem der Mann laut Zeugenaussagen auch mit Kinder geredet habe. Als er von Erwachsenen angesprochen wurde, flüchtete er mit seinem Fahrrad.

