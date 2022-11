Expeditionsschiff "Silver Endeavour" in der Antarktis getauft Stand: 21.11.2022 11:11 Uhr Das in Stralsund von den MV-Werften gebaute Expeditionsschiff "Silver Endeavour" ist am Wochenende im antarktischen Lemaire-Kanal getauft worden. Es ist die zweite Taufe des Schiffes.

Der eisbrechende Luxusliner war 2021 bereits einmal als "Crystal Endeavor" von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) in Stralsund getauft worden. Mit dem Namenswechsel will der neue Eigner, die Reederei Silversea Cruises mit Sitz in Monaco, auch das Thema Genting-Pleite hinter sich lassen.

Schiff aus Insolvenzmasse erworben

Die Reederei hatte das Schiff im Sommer aus der Insolvenzmasse für 275 Millionen US-Dollar erworben - eine Summe, die deutlich unter dem Herstellungspreis von 390 Millionen US-Dollar liegt. Taufpatin ist Felicity Aston - die Frau, die als erste allein per Ski die Antarktis durchquert hat.

Weitere Informationen "Crystal Endeavor" auf Jungfernfahrt nach Island Abschied in Stralsund: Das Luxuskreuzfahrtschiff hat die Werft verlassen und ist zur ersten Reise nach Reykjavik aufgebrochen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 21.11.2022 | 12:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schiffbau