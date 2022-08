Energiekrise: So sparen die Kommunen in MV Stand: 02.08.2022 12:00 Uhr Während die Landesregierung über die Energiekrise berät, beschäftigt das Thema auch die Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern. So plant Rostock die Beleuchtung vieler Sehenswürdigkeiten auszuschalten.

Insgesamt sollen in Rostock nachts rund 30 Gebäude und Sehenswürdigkeiten nicht mehr angestrahlt werden. Dazu zählen neben dem Rathaus, auch Kirchen und der Warnemünder Leuchtturm. Die zuständigen Techniker sind schon mit der Umsetzung beauftragt worden, sagte ein Sprecher der Stadtverwaltung NDR 1 Radio MV.

Ampeln aus, Gebäude zu, Eis dünner

Die meisten Ampeln in der Hansestadt sind zwar schon mit sparsamen LED-Lampen ausgestattet. Weil aber jede Einsparung zählt, wird auch noch einmal geschaut, welche Ampeln nachts abgeschaltet werden können. Zudem könnten städtische Gebäude zeitweise geschlossen werden, so der Sprecher. Geprüft werde auch, ob in der Eishalle gespart werden könnte, indem die Eisdecke etwas dünner wird.

Kommunen planen erst für Winter

Im Landkreis Rostock wurde vor Tagen schon beschlossen, die Schwimmhallen weniger zu beheizen, um die Energiekosten zu senken. Der Landkreis Nordwestmecklenburg erwägt, Verwaltungsgebäude und Schulen anders zu beheizen. Allerdings sollen entsprechende Beschlüsse erst im Herbst gefällt werden. Die meisten Kommunen planen mögliche Sparmaßnahmen sogar erst für den Winter. Der Städte- und Gemeindetag im Land betont aber, dass jetzt Städte, Gemeinden, Landkreise und Bürger gucken müssen, wo sie sparen können.

Energiekrise infolge von Russlands Aggression

Anlass der Sparmaßnahmen ist die Gaskrise infolge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Deutschland und Europa wollen von russischem Erdgas unabhängig werden. Da der kurzfristige Wechsel auf andere Gasquellen schwierig ist, soll auch der Verbrauch gedrosselt werden. Stromsparmaßnahmen können zudem helfen, die Nutzung von Erdgas in Kraftwerken zu reduzieren.

Weitere Informationen Regierung berät über Energieversorgung in Herbst und Winter Das Kabinett von Ministerpräsidentin Schwesig erhofft sich auch Tipps von Klaus Müller, dem Chef der Bundesnetzagentur. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 02.08.2022 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Energie