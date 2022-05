Eneka aus Rostock gewinnt Deutschen Innovationspreis Stand: 17.05.2022 14:41 Uhr Die Rostocker Energie und Karten GmbH (Eneka) ist mit dem Deutschen Innovationspreis für Klima und Umwelt ausgezeichnet worden. Die Firma hat eine Software entwickelt, die Kommunen bei der Energie- und Wärmeplanung unterstützt.

Das Rostocker Unternehmen Energie und Karten GmbH - kurz Eneka - hat den Deutschen Innovationspreis für Klima und Umwelt gewonnen. Den Preis gab es für die Entwicklung einer Software-Toolbox, einer virtuellen Werkzeugkiste für Kommunen. Die Verwaltungen auf Kommunalebene sind seit zwei Jahren verpflichtet, sogenannte Energie- und Wärmepläne zu erarbeiten. Die Arbeit nimmt in der Regel sehr viel Zeit in Anspruch: Es muss beispielsweise erfasst werden, wie hoch der Energiebedarf einer Stadt ist, wo genau gespart oder auf klimafreundlichere Energie gewechselt werden könnte. Das bedeutete bislang immer viel Papierkram und enorme Datenmengen, die schnell unübersichtlich werden.

Arbeitserleichterung: Software kanalisiert Datenflut

Eneka bietet mit der nun ausgezeichneten Software die Möglichkeit, die Energie- und Wärmeplanung digital verarbeiten zu können. Die Daten werden in Karten zusammengefasst und so veranschaulicht, dass die Kommunen deutlich schneller vorankommen. Diese Software schaffte es in der Kategorie "Nutzung des digitalen Wandels für klima- und umweltfreundliche Innovationen" auf den ersten Platz. Insgesamt wurden zehn Unternehmen in verschiedenen Kategorien ausgezeichnet. Das Preisgeld beläuft sich den Angaben zufolge auf insgesamt 175.000 Euro.

