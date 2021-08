Stand: 20.08.2021 09:27 Uhr Ehemaliger Polizeipräsident Knut Abramowski gestorben

Die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern trauert um einen ihrer bekanntesten Vertreter, den ehemaligen Polizeipräsidenten Knut Abramowski. Wie eine Sprecherin des Innenministeriums bestätigte, starb Abramowski bereits am Montag im Alter von 68 Jahren. Der frühere Polizeipräsident stammte aus Flensburg, kam 1991 nach Mecklenburg-Vorpommern. Er war der Einsatzleiter der Polizei bei den Pogromen in Rostock Lichtenhagen im August 1992. Knut Abramowski leitete auch den Polizeieinsatz beim G8-Gipfel. Später stand er der Polizei in Schwerin vor und wurde 2011 erster Präsident des neu gebildeten Polizeipräsidiums Neubrandenburg. Innenminister Torsten Renz (CDU) nannte Abramowski "einen Mann mit Weitblick und Polizist durch und durch". | 20.08.2021 09:21