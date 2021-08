Durchsuchungen wegen illegaler Arbeitskräfte in Restaurants Stand: 11.08.2021 06:29 Uhr In mehreren Restaurants sollen ausländische Arbeitskräfte illegal beschäftigt und ausgebeutet worden sein. Bei umfangreichen Durchsuchungen hat die Polizei Beweise gesichert.

Mit großangelegten Razzien in Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen ist die Polizei gegen illegale Beschäftigung in der Gastronomie vorgegangen. Etwa 300 Beamte durchsuchten am Dienstag rund ein Dutzend Objekte, wie die Staatsanwaltschaft Stralsund, die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt und das Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern mitteilten. Restaurantbetreiber sollen Menschen aus Nicht-EU-Staaten mit gefälschten Papieren eingeschleust und sie als Billigarbeitskräfte ausgenutzt haben.

Hauptbeschuldigter soll vor Haftrichter

Den eingeschleusten Beschäftigten sei der Lohn vorenthalten oder nur sehr wenig ausgezahlt worden. Bei den Durchsuchungen seien 21 Menschen festgestellt worden, bei denen etwa der Verdacht bestehe, dass sie mit falschen Dokumenten illegal beschäftigt wurden. Der Hauptbeschuldigte wurde laut Mitteilung festgenommen und sollte dem Haftrichter vorgeführt werden. 840.000 Euro Vermögen wurden sichergestellt. Diese Summe sei durch das illegale Geschäftsmodell erwirtschaftet worden sei. Die Beschuldigten haben nun kein Zugriff mehr auf das Geld.

Etliche Vorwürfe gegen sieben Verdächtige

Die Ermittlungen richten sich gegen sieben Beschuldigte im Alter von 19 bis 59 Jahren - den Angaben zufolge mit griechischer Staatsbürgerschaft und georgischer Herkunft. Sie werden verdächtigt, seit 2019 an unterschiedlichen Orten in den Landkreisen Vorpommern-Greifswald und Mecklenburgische Seenplatte sowie in Niedersachsen Restaurants eröffnet zu haben, um dort Eingeschleuste unter ausbeuterischen Verhältnissen zu beschäftigen. Vorgeworfen wird den Verdächtigen das Einschleusen von Ausländern, das Verschaffen von falschen amtlichen Ausweisen, Urkundenfälschung und Menschenhandel zum Zwecke der Ausbeutung der Arbeitskraft beziehungsweise der Beihilfe zu diesen Taten.

