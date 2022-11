Stand: 27.11.2022 06:38 Uhr Ducherow: Brand in parkendem Sattelzug - Fahrer schwer verletzt

Am späten Sonnabendnachmittag hat in Ducherow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ein parkender Sattelzug gebrannt. Das Feuer brach in der Fahrerkabine des Lkw aus, weil der 44 Jahre alter Fahrer nach ersten Erkenntnissen vermutlich einen Gaskocher in der Kabine benutzte. Der Mann konnte sich aus dem Fahrzeug befreien, wurde allerdings schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer eines weiteren Lkw, der dem Mann zur Hilfe kam, wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 150.000 Euro.

