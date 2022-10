"Dreamliner" trainiert in Rostock-Laage Auf dem Flughafen in Rostock-Laage wird heute Nachmittag die neueste Maschine der Lufthansa-Flotte - eine Boeing 787 - bei einem zweistündigen Landetraining zu bestaunen sein.

Die neueste Maschine der Lufthansa-Flotte kommt heute Nachmittag zum Landetraining nach Rostock-Laage. Zwei Stunden lang wird sie auf dem Flughafen mehrfach landen und starten. Anschließend trifft sich die Crew mit den Flugschülerinnen und Flugschülern der European Flight Academy, die ihren Sitz am Rostocker Flughafen hat.

Training vor der Taufe

Beim Landetraining, so ein Sprecher der Lufthansa, handelt es sich um routinemäßige Abläufe, bevor so ein Flieger zum Einsatz im Linienflug kommt. Der "Dreamliner" mit knapp 300 Sitzplätzen soll am Montag in Berlin getauft werden. Von Dienstag an wird er dann zwischen Frankfurt am Main und München und zum Ende des Jahres auf dem Langstreckenflug nach New York eingesetzt. Maschinen vom Typ Boeing 787 sollen bis 2027 bei der Lufthansa ältere Airbus-Modelle ersetzen – und damit auch die Klimabilanz des Unternehmens verbessern.

