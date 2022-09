Diese Männer und Frauen wollen Rostocks Stadtoberhaupt werden Stand: 22.09.2022 12:10 Uhr Am 13. November wählen die Rostockerinnen und Rostocker ein neues Stadtoberhaupt. Jetzt hat der Wahlausschuss entschieden, siebzehn Kandidatinnen und Kandidaten zur OB-Wahl zuzulassen.

Nachdem bereits 13 Kandidierende Anfang des Monats ihre Zulassung erhalten haben, wurde nun über weitere Bewerber entschieden. Bei zwei Frauen und zwei Männern waren alle Unterlagen vollständig, so dass sie einstimmig zugelassen wurden. Der Einzelbewerber Andreas Kurtz hatte keine Wählbarkeitsbescheinigung und kein Gesundheitszeugnis vorgelegt. Beim Einzelbewerber Stephan Treichel gab es Zweifel an der Verfassungstreue, dass er jederzeit für die freiheitlich-demokratische Grundordnung eintritt. Beide Kandidaten wurden vom Wahlausschuss abgelehnt. Sie haben noch die Möglichkeit, Beschwerde einzulegen. Zwei Einzelbewerberinnen haben außerdem ihre Kandidatur zurückgezogen.

Neuwahl kostet rund eine halbe Million Euro

Insgesamt hatten sich bis vor einer Woche 21 Kandidierende für das Amt des Oberbürgermeisters beziehungsweise der Oberbürgermeisterin beworben, um die Nachfolge von Claus Ruhe Madsen (parteilos) anzutreten. Die vorgezogene Neuwahl wurde nötig, weil der bisherige Oberbürgermeister Madsen nach nur drei Jahren im Amt als Wirtschaftsminister nach Schleswig-Holstein gewechselt war. Die Neuwahl wird die Stadt voraussichtlich mehr als eine halbe Million Euro kosten.

Das sind die offiziell zugelassenen Kandidatinnen und Kandidaten:

Carmen-Alina Botezatu (SPD)

Matthias Bräuer (Einzelkandidat)

Niels Burmeister (Einzelkandidat)

Michael Ebert (unterstützt von CDU, FDP und Unabhängige Bürger für Rostock, parteilos)

Jens Kaufmann (Einzelkandidat)

Jörg Kibellus (Einzelkandidat)

Alina Kreis (Einzelkandidatin)

Eva-Maria Kröger (Die Linke)

Karol Langnickel (Einzelkandidat)

Holger Luckstein (Einzelkandidat)

Michael Meister (AfD)

Claudia Müller (Bündnis 90/Die Grünen)

Kai Oppermann (Einzelkandidat)

Rebecca Thoß (Deutsche Biertrinkerinnen Union)

Robert Uhde (Einzelkandidat)

Roland Ulrich (Einzelkandidat)

Niklas Zimathis (Einzelkandidat)

Die Stadt sucht noch ehrenamtliche Wahlhelferinnen und Wahlhelfer. Sie müssen mindestens 16 Jahre alt und in Rostock gemeldet sein.

Porträts bei NDR MV

Im Laufe des Oktobers wird NDR 1 Radio MV alle Kandidatinnen und Kandidaten in den Regionalfenstern aus dem Ostseestudio Rostock vorstellen. Die Audioporträts von allen Kandidierenden werden dann auch auf unserer Homepage ndr.de/mv verfügbar sein.

Stichwahl am 27. November?

Sollte die Wahl am 13. November keine eindeutige Siegerin beziehungsweise keinen eindeutigen Sieger hervorbringen, kommt es am 27. November 2022 zu einer Stichwahl. In diesem Fall werden die beiden Stichwahl-Kandidierenden gemeinsam vom NDR in MV und der Tageszeitung Norddeutsche Neueste Nachrichten bei einer Podiumsveranstaltung am 21. November interviewt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 22.09.2022 | 13:00 Uhr