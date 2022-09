Denkmalpreis geht an Arbeitsgruppe des Landkreises Rostock Stand: 11.09.2022 11:18 Uhr Kulturministerin Bettina Martin (SPD) vergab die Denkmalpreise des Landes Mecklenburg-Vorpommern 2022 am Sonntag bei der Festveranstaltung in Pasewalk, die gleichzeitig die zentrale Veranstaltung zum Tag des offenen Denkmals war.

Die Kreisarbeitsgruppe besteht seit 1983 und engagiert sich seitdem für die Erfassung und Pflege der Bodendenkmale im Gebiet des jetzigen Landkreises Rostock und in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock. Die Gruppe zeige große Leistungen zur Rettung und zur Erhaltung von Denkmalen in Mecklenburg-Vorpommern, hieß es. Der Friedrich-Lisch-Denkmalpreis ist mit 4.000 Euro dotiert.

Preis für Kinder und Jugendliche mit 700 Euro dotiert

Die Auszeichnung "Denk mal! Preis für Kinder und Jugendliche" ging an Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 8 und 9 und die Lehrkräfte der Arbeitsgemeinschaft (AG) "denkmalaktiv - Kulturerbe macht Schule" der Großen Stadtschule Geschwister Scholl in Wismar. Das diesjährige Projekt der AG trägt den Titel "Ein Fürstenhof in Wismar - Geschichten und Geschichtliches". Der Preis ist mit 700 Euro dotiert. Der Tag des offenen Denkmals stand in diesem Jahr unter dem Motto "KulturSpur. Ein Fall für den Denkmalschutz". Der Tag des offenen Denkmals wird von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz koordiniert.

Weitere Informationen Norddeutsche Denkmäler laden heute zum Entdecken ein Der "Tag des offenen Denkmals" bietet heute wieder Veranstaltungen und Führungen vor Ort und digital an. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 11.09.2022 | 11:00 Uhr