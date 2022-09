Stand: 15.09.2022 06:56 Uhr Demonstrationen in Ueckermünde und Bad Doberan

In Mecklenburg-Vorpommern sind am Mittwoch erneut Menschen unter dem Motto "Frieden, Freiheit Selbstbestimmung" auf die Straße gegangen. In Ueckermünde waren es laut Polizei 250, in Bad Doberan 200 Teilnehmende. Sie protestierten unter anderem gegen die Corona-Impfungen, die gestiegenen Energiepreise und die Politik der Bundesregierung. Nach Angaben der Polizei verliefen die Demonstrationen ohne Zwischenfälle.

