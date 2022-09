Dauerausstellung in ehemaliger Stasi-Haftanstalt eröffnet Stand: 11.09.2022 11:23 Uhr In Neustrelitz ist die erste Dauerausstellung in der Gedenkstätte der ehemaligen Haftanstalt der DDR-Staatssicherheit eröffnet worden. Bis 1987 waren dort täglich um die 30 Menschen inhaftiert.

"Man ging den Weg zur Hölle", so beschreibt ein ehemaliger Häftling den Eintritt durch ein großes Tor in diese Haftanstalt, in der Neustrelitzer Innenstadt. Ton- und Bildaufzeichnungen ehemaliger Insassen sind Bestandteil der Dauerausstellung. Zu Wort kommen aber auch Menschen, die für die DDR-Staatssicherheit gearbeitet haben. Die noch bestehenden Zellen wurden zum Teil mit originalgetreuem Inventar nachgestaltet.

Bis Ende Oktober ist die Ausstellung immer sonntags und donnerstags geöffnet. Organisiert wurde sie vom Verein "Stasi-Haftanstalt Töpferstraße". Er bietet für Schulklassen nach Absprache spezielle Führungen an.

