Coronavirus: Impfungen gegen Omikron beginnen Stand: 13.09.2022 06:46 Uhr Auch in Mecklenburg-Vorpommern werden jetzt die neuen Corona-Impfstoffe verabreicht. Zunächst allerdings nur in der Hansestadt Rostock und im umliegenden Landkreis.

Das Impfzentrum des Landkreises Rostock am Flughafen Laage macht den Auftakt. Ohne Voranmeldung sind dort am Dienstag und Mittwoch die an die neuen Corona-Varianten angepassten Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna zu bekommen. Allerdings nur zur Auffrischung, für eine Grund-Immunisierung kommen sie laut Landkreis nicht in Frage. In den Impfzentren der Stadt Rostock sollten sich Impfwillige vorher anmelden. Es stünden aber ausreichend freie Termine zur Verfügung, heißt es von der Stadt.

Weitere Informationen Coronavirus-Blog: EU lässt weiteren Omikron-Booster zu Der neueste Impfstoff von Biontech/Pfizer soll einen besseren Schutz vor den Untervarianten BA.4 und BA.5 bieten. Mehr Corona-News im Blog. mehr

Schwerin folgt, andere Kreise noch offen

Auch in Schwerin sind die neuen Impfstoffe eingetroffen und sollen voraussichtlich von Mittwoch an verabreicht werden. Andere Landkreise wie etwa Nordwestmecklenburg oder Ludwigslust-Parchim haben die neuen Omikron-Impfstoffe noch nicht erhalten beziehungsweise warten mit dem Impfen auf eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission. Noch nicht eingesetzt wird der ebenfalls zugelassene neue Tot-Impfstoff Valneva, weil die vorgeschriebenen Aufklärungsbögen fehlen.

Am Montag hat die EU-Kommission noch einen weiteren Impfstoff zugelassen, der auch gegen die Omikron-Subtypen BA.4 und BA.5 wirken soll - wann er hier zum Einsatz kommt ist noch unklar.

Weitere Informationen Omikron: Wann kommen die neuen Corona-Impfstoffe? Die EMA hat zwei Omikron-Impfstoffe von Biontech und Moderna zugelassen. Weitere sollen folgen. Antworten auf wichtige Fragen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 13.09.2022 | 07:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Coronavirus