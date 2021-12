Stand: 23.12.2021 15:08 Uhr Corona und wir in MV: Was wir hoffen, was wir uns wünschen

Ein weiteres Jahr mit der Pandemie ist vergangen. Am 27. Dezember 2020 wurden in Mecklenburg-Vorpommern die ersten Impfdosen gespritzt. Zu diesem Zeitpunkt hat der NDR begonnen, verschiedene Menschen im Land zu begleiten. Einige von Ihnen erzählen nun, mit welchen Erwartungen sie in das nächste Jahr gehen.