Corona in MV: Drese will verstärkt auf Arbeitsquarantäne setzen Stand: 16.03.2022 15:36 Uhr Mecklenburg-Vorpommern wird die Maskenpflicht und die 3G-Regelung als Corona-Schutzmaßnahmen in vielen Bereichen bis zum 2. April als Übergangsregelung beibehalten. Genau diese Entscheidung kritisiert jetzt Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) und fordert einen sofortigen "Freedom Day".

Denn vorrangig die strengen Quarantäneregeln würden dazu führen, dass sich in vielen Bereichen – vor allem aber eben in den Krankenhäusern - bereits ernste Personalmängel abzeichnen würden. Madsen im Gespräch mit der "Ostsee Zeitung": "Unser größtes Problem ist nicht mehr das Virus, sondern die strengen Regeln."

"An die Begebenheiten anpassen"

Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) betonte im Gespräch bei NDR MV LIVE allerdings, dass man an den Corona-Maßnahmen festhalten müsse. "Das Virus verhält sich nicht so, wie sich das die Gesundheitsministerin und der Rostocker OB wünschen und deswegen müssen wir uns jetzt an die Begebenheiten im Land anpassen." Madsens Forderung, dass man endlich lernen müsse, mit dem Virus zu leben, stimmt Drese zwar zu, man könne diese aber nicht pauschalisieren. Man müsse in der Landesverordnung spezifische Regelungen für Hotspots festhalten, um dort gezielt Maßnahmen ergreifen zu können, wenn es zu stärkeren Corona-Ausbrüchen komme.

Verstärkt auf Arbeitsquarantäne setzen

"Wer Symptome zeigt, bleibt daheim", so Madsen. Wer positiv getestet ist und keine Symptome zeigt, solle jedoch weiter arbeiten gehen können. Die Forderung ist nicht neu, denn die Möglichkeit besteht durch die sogenannte Arbeitsquarantäne bereits. Heißt, die Quarantäne wird auf die Arbeitsstätte und auf den Arbeitsweg ausgeweitet. "Die Möglichkeit haben wir schon seit Januar, die Arbeitsquarantäne anzuwenden. Kennen das auch schon aus dem Anfang der Pandemie und werden auch darauf jetzt wieder setzen müssen", so Drese.

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 16.03.2022 | 16:00 Uhr