Corona: Zwei erste Fälle mit Omikron-Variante in MV Stand: 18.12.2021 09:27 Uhr Die Omikron-Variante des Coronavirus ist erstmals auch in Mecklenburg-Vorpommern nachgewiesen worden. Das hat ein Sprecher des Gesundheitsministeriums bestätigt.

Die als hochansteckend geltende Omikron-Variante des Coronavirus ist erstmals auch in Mecklenburg-Vorpommern nachgewiesen worden. Wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums sagte, haben sich in der Region Rostock zwei erwachsene Menschen aus einem Haushalt damit infiziert. Beide seien gegen Corona geimpft gewesen. Die Kontaktkette sei derzeit unklar, die beiden Betroffenen seien nicht von einer Reise zurückgekommen, als sie sich am vergangenen Dienstag im Abstrichzentrum der Uni-Medizin Rostock vorstellten. Dort sei ein PCR-Test durchgeführt worden.

Betroffene in strenger Quarantäne

Da die beiden Betroffenen kaum Symptome aufwiesen, wurden sie den Angaben zufolge nicht stationär im Krankenhaus aufgenommen. Sie befinden sich in strenger häuslicher Quarantäne. Gefunden wurden die Fälle im Studienzentrum der Universitätsmedizin in Greifswald. Hier beschäftigen sich die Wissenschaftler mit dem Auffinden neuer und bislang unbekannter Varianten des Sars-CoV-2-Erregers. Das Zentrum koordiniert landesweit entsprechende Laboruntersuchungen und nimmt Sequenzierungen vor: Das Genmaterial positiver PCR-Tests wird untersucht. Lange hat man dabei immer die Delta-Variante nachweisen können und nun erstmals die neue Omikron-Variante.

