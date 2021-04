Stand: 30.04.2020 13:39 Uhr Corona: Spielplätze werden wieder geöffnet

Die Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern sollen die Spielplätze im Freien von Freitag an wieder öffnen können. Das hat Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) nach den Beratungen der Länder-Chefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Donnerstag bekannt gegeben. Eltern sollen darauf achten, dass die Abstands- und Kontaktregeln auch auf den Spielplätzen gelten. Außerdem sollten die Hygienevorschriften beachtet werden.

800-Quadratmeter-Grenze fällt

Außerdem wird die 800-Quadratmeter-Grenze für den Einzelhandel abgeschafft. Schwesig sagte, von Sonnabend an sollen große Geschäfte wieder ihre gesamte Verkaufsfläche öffnen dürfen. Es habe sich um eine Übergangsregel gehandelt. Die Maskenpflicht und die Abstandsregel gelten natürlich weiterhin. Bis zum kommenden Mittwoch soll zudem die Wirtschaftsministerkonferenz der Bundesländer Vorschläge für weitere Lockerungen im Tourismus vorlegen, so Schwesig. Klar sei, dass dies nur Schritt für Schritt geschehen könne. Auch über die Öffnung von Museen und Gedenkstätten soll in der kommenden Woche entschieden werden. Anders als in anderen Bundesländern dürfen die Zoos in Mecklenburg-Vorpommern bereits wieder Besucher hereinlassen.

Fallzahlen sind entscheidend

Die vergleichsweise geringe Zahl von Infektionen könnte sich für die Gastronomen in Mecklenburg-Vorpommern positiv auswirken. In den vergangenen Tagen hatte es im Nordosten nur noch wenige Neuinfektionen mit dem Coronavirus gegeben. Schwesig betonte aber erneut, dass die Entwicklung der Fallzahlen im Blick behalten werden müsse.

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

