Corona-Reha-Klinik in Heiligendamm fast komplett ausgelastet Stand: 05.12.2021 13:02 Uhr Eine der bekanntesten Kliniken für die Behandlung von Long- und Post-Covid-Erkrankungen, die Median-Klinik in Heiligendamm, ist derzeit nahezu voll ausgelastet. Patienten, die nach einer überstandenen Corona-Erkrankung an den Langzeitfolgen leiden, müssen momentan sieben bis zwölf Monate auf einen Reha-Termin warten.

Von den 120 Betten sind 90 Prozent mit Post- oder Long-Covid-Erkrankten belegt. In anderen deutschen Kliniken gibt es aber noch Plätze. Die Heiligendammer Chefärztin, Jördis Frommhold, sagt, dass aktuell ungefähr eine halbe Million Menschen in Deutschland an den Folgen einer Covid-Erkrankung leiden würden. Allein in Heiligendamm sind seit Beginn der Pandemie 3.000 Menschen behandelt worden. Post-Covid-Patienten seien inzwischen gut zu behandeln, sagt Frommhold.

Ursache für lang anhaltenden Krankheitssymptome unklar

Anders sehe es dagegen bei den Long-Covid-Patienten aus. Das sind jene, die zwar kaum Covid-Symptome zeigten, aber nach der überstandenen Infektion dennoch unter teilweise schwerwiegenden Einschränkungen leiden. Das betreffe immerhin zehn Prozent der Menschen, die an Covid erkrankt waren. Auch bei diesen Patienten gebe es inzwischen zwar wirksame Therapien, aber die Ursachen für die lang anhaltenden Krankheitssymptome seien nach wie vor unklar, so Frommhold.

Impfung schützt offenbar vor Covid-Langzeitfolgen

Die Klinik in Heiligendamm beteiligt sich an Studien, damit insgesamt die Wirkung der Long- und Post-Covid-Therapien verbessert wird. In Heiligendamm ist bisher noch kein Covid-Patient mit Langzeitfolgen behandelt worden, der geimpft war: Offenbar schützt die Impfung wirksam vor den Langzeitfolgen, so eine Erkenntnis aus Heiligendamm.

