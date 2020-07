Stand: 07.07.2020 12:25 Uhr - NDR 1 Radio MV

Corona: Besuchsbeschränkungen in Altenheimen gelockert

In den Altenheimen in Mecklenburg-Vorpommern werden die derzeit wegen der Corona-Pandemie geltenden Besuchsbeschränkungen ab dem 13. Juli gelockert. Das teilte Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) am Dienstag nach der Kabinettsssitzung mit. Die Besucher müssen keine Angehörigen sein. Die Träger müssen Vorkehrungen treffen, damit Senioren an mindestens vier Stunden pro Tag Besuch empfangen können, so Drese. Auch die 24 Behindertenwerkstätten im Nordosten kehren zum 13. Juli in den Regelbetrieb unter Corona-Bedingungen zurück.

Maskenpflicht mindestens bis zum 4. August

Das Kabinett hat außerdem die die Corona-Lockerungen verabschiedet, auf die es sich vor einer Woche nach Beratungen mit Gewerkschaften, Wirtschafts- und Kommunalverbänden sowie Medizinexperten verständigt hatte. Sie sehen eine Aufhebung der Corona-Kontaktbeschränkungen sowie Lockerungen unter anderem bei Veranstaltungen, bei der Sperrstunde und bei Busreisen vor und treten am 10. Juli in Kraft. Die Regelungen zur Maskenpflicht wurden wie geplant bis zum 4. August verlängert. Dann soll über weitere Lockerungen beraten werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 07.07.2020 | 12:00 Uhr