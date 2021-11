Stand: 13.06.2020 06:27 Uhr Corona: Grenze zu Polen wieder offen

Seit Sonnabend Null Uhr sind sämtliche Grenzübergänge nach Polen wieder geöffnet. Die Einreise-Beschränkungen und Quarantäne-Auflagen aufgrund der Corona-Pandemie wurden aufgehoben. Schon einige Stunden vor Mitternacht hatte sich am Grenzübergang Linken bei Löcknitz auf der Bundesstraße 104 eine lange Autoschlange gebildet. Pünktlich auf die Minute räumten polnische Grenzpolizisten dann die letzten Hindernisse von der Straße.

Grenzverkehr nach Polen bald wieder normalisiert

Am Grenzübergang herrschte Freude - mit lautem Hupen und Jubelschreien fuhren dann die ersten Autofahrer über die Grenze. Der Vize-Wojewode Westpommerns, Soborsch und Vorpommernstaatssekretär Patrick Dahlemann (SPD) waren bei der Grenzöffnung zugegen. Dahlemann sagte, der Grenzverkehr zwischen Polen und Mecklenburg-Vorpommern werde sich schnell wieder normalisieren. Das heißt die Grenzübergänge Blankensee bei Löcknitz, Rieth und Hintersee bei Egggesin und Ahlbeck auf der Insel Usedom sind auch wieder offen. Die Usedomer Bäderbahn fährt von heute an wieder planmäßig von Züssow nach Swinemünde. Und ab morgen dann auch der Regionalexpress von Lübeck über Bützow nach Stettin.

Erleichterung auf Usedom

Auf Usedom ist die Erleichterung über die Öffnung der deutsch-polnischen Grenze groß. Bis zur Corona-Pandemie war die Grenze nicht zu spüren. Am geschlossenen Grenzübergang Linken-Lubieszyn organisierte Katarzyna Werth vom Deutsch-polnischen Verein für Kultur und Integration drei Protestaktionen. Sie äußert sich erleichtert über die Grenzöffnung. Die Betroffenen hätten bis jetzt täglich lange Umwege in Kauf nehmen müssen, um zur Arbeit zu kommen. Hotellerie und Gastronomie auf Usedom sind ohne polnisches Personal nicht mehr denkbar.

Alle Grenzübergänge in MV wieder offen

Rund drei Monaten waren die meisten Grenzübergänge von Mecklenburg-Vorpommern nach Polen geschlossen. Die Einreise für Deutsche war nicht gestattet. Damit wollte die polnische Regierung eine Ausbreitung des Corona-Virus verhindern. Die Grenzübergänge waren durch die polnischen Behörden stark gesichert worden - mit Stacheldraht und Betonpollern. Da das Corona-Infektionsgeschehen in Polen zuletzt deutlich zurückgegangen ist, sind in Mecklenburg-Vorpommern die Grenzübergänge in Linken, Rieth und Hintersee bei Eggesin, Blankensee bei Löcknitz und der Grenzübergang auf der Insel Usedom zwischen Ahlbeck und Swinemünde nun für alle wieder offen.

