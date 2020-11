Corona: Erstmals umfassende Maskenpflicht an Schule in MV Stand: 12.11.2020 14:40 Uhr In Mecklenburg-Vorpommern ist erstmals im Zuge der Corona-Pandemie in einer Schule die Maskenpflicht verhängt worden. Die Maßnahme soll die Schließung der Schule in Stralsund vermeiden.

An der Integrierten Gesamtschule Grünthal in Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) waren zuvor bislang 14 Schüler sowie ein Lehrer positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Erstkontakte sollen nun getestet werden. Besonders an dem Infektionsgeschehen sei, dass die Fälle nicht in einer einzelnen Klasse oder Klassenstufe aufgetreten sind, sondern sehr gemischt, sagte ein Kreissprecher.

Mehrere Hundert Schüler an der Schule

Die Infektionsketten könnten nicht mehr nachvollzogen werden. Deshalb sei nun die Maskenpflicht während des kompletten Schulbetriebs - also in den Räumen und auf dem Schulgelände sowie während des Unterrichts und in den Pausen - eingeführt worden. Auf diese Weise wolle der Kreis versuchen, eine Schließung der Schule für 14 Tage zu verhindern, so der Sprecher weiter. Sollten die Infektionszahlen aber noch weiter ansteigen, wäre der nächste Schritt die Quarantäne. Diese könnte dann mehrere Hundert Schüler betreffen, hieß es.

