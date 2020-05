Stand: 24.05.2020 08:01 Uhr - NDR 1 Radio MV

Corona: Caffier kritisiert Lockerungen in Thüringen

Die Ankündigung des thüringischen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Die Linke), die Corona-Schutzmaßnahmen aufheben zu wollen, hat bundesweit Diskussionen ausgelöst. Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier (CDU) hat die Entscheidung kritisiert. Caffier sagte der "Bild am Sonntag", er halte eine solche Entscheidung für verfrüht. Baden-Württembergs Innenminster Thomas Strobl (CDU) erklärte, er sei dankbar für jede Lockerung, aber man müsse umsichtig und vorsichtig sein. Die erzielten Erfolge dürften nicht fahrlässig aufs Spiel gesetzt werden.

Nach ersten Lockerungen - neue Infektionen

Vor dem Hintergrund von neuen Infektionsfällen nach Kirchen- und Restaurantbesuchen sagte die Chefin der Grünen-Bundestagsfraktion Katrin Göring-Eckardt: Viele Bundesländer hätten Lockerungen vorangetrieben, nun müssten sie aufpassen, dass die Situation nicht entgleite. In Hessen hatten sich bei einem Gottesdienst mehr als 40 Menschen mit dem Corona Virus infiziert. In Niedersachsen hatte eine Feier in einem Restaurant zu mindestens elf neuen Infektionsfällen geführt.

Schutzvorschriften in Thüringen bald aufgehoben

Thüringens Ministerpräsident Ramelow hatte angekündigt, vom 6. Juni an auf allgemeine, landesweit gültige Corona-Schutzvorschriften verzichten zu wollen. Damit würden die Regeln zu Mindestabständen, dem Tragen von Mund-Nasen-Schutz sowie Kontaktbeschränkungen nicht mehr gelten. Anstatt dieser Vorgaben soll es dann regionale Maßnahmen abhängig vom Infektionsgeschehen vor Ort geben.

Corona-Lockerungen auch im Nordosten

Auch in Mecklenburg-Vorpommern treten von Montag an weitere Corona-Lockerungen in Kraft. So dürfen etwa Rehakliniken und Freibäder wieder öffnen, außerdem Filmtheater. Übernachtungsbetriebe dürfen wieder Gäste aus dem gesamten Bundesgebiet beherbergen. Einreisen darf nur, wer zuvor eine Übernachtung gebucht hat. Um die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten, haben die Hoteliers etwa das Frühstück für die Gäste neu organisiert. Tagestouristen dürfen weiter nicht einreisen. Der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Christian Schumacher, äußerte Zweifel daran, ob das kontrollierbar sei.

Viele Filmtheater in MV halten sich vorerst zurück

In Parchim und Güstrow öffnen am Montag die MovieStar-Kinos wieder. Die meisten Filmtheater im Land jedoch warten noch mit dem Neustart, so auch die sieben Häuser der Cinestar-Kette. Das Unternehmen will zunächst in drei Häusern in anderen Bundesländern eine Testphase starten. Der Filmpalast Capitol in Schwerin zeigt von Donnerstag an wieder Filme auf der Leinwand. Die Programmkinos in Rostock, Boizenburg, Ludwigslust und Neustrelitz peilen den 4. Juni als Termin an, so der Verband Filmkommunikation MV. Das Latücht in Neubrandenburg setzt zunächst weiter auf das Autokino.

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

