Corona-Ausbruch in Klinik in Prerow - 30 Personen infiziert Stand: 03.11.2020 12:00 Uhr In der Ostseeklinik Prerow sind 30 Patienten und Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Klinik musste komplett schließen.

Wie die Klinikchefin Barbara Landwehr am Dienstag in Prerow (Landkreis Vorpommern-Rügen) mitteilte, waren am vergangenen Freitag zwei Patienten Corona-positiv getestet worden. Die anschließenden Abstriche aller 200 Patienten und 100 Mitarbeiter der Klinik ergaben dann 28 weitere Fälle. Weil die Infektionsketten nicht nachvollziehbar seien, habe man sich entschieden, die Klinik vollständig zu schließen.

Patienten unter Hygiene-Vorgaben entlassen

Den infizierten Personen gehe es nach Angaben der Klinik gut. Sie hätten milde Verläufe mit leichten Erkältungssymptomen. Das Infektionsgeschehen sei innerhalb von zwei Tagen unter Kontrolle gebracht worden. Momentan arbeitet man daran, die Entlassung der Patienten unter Hygiene-Vorgaben zu organisieren, heißt es von der Klinik.

Über Wiedereröffnung entscheidet Gesundheitsamt

Die Ostseeklinik Prerow ist auf die Rehabilitation von Patienten mit orthopädischen sowie Atemwegs- und Hauterkrankungen spezialisiert. Wann sie wieder öffnen kann, entscheidet das Gesundheitsamt des Landkreises.

