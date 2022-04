CDU fordert Selbstauflösung des Russland-Vereins Stand: 21.04.2022 18:33 Uhr Kommt nach gut drei Jahren das Aus? Die Landes-CDU verstärkt ihre Forderung nach Konsequenzen wegen der Landeshilfen für den deutsch-russischen Partnerschaftsverein in Schwerin. CDU-Generalsekretär Daniel Peters sagte, der Verein sollte sich auflösen.

von Stefan Ludmann NDR 1 Radio MV aktuell

Anlass für die neue Debatte sind die öffentlichen Hilfen aus Steuermitteln: Das SPD-geführte Finanzministerium hatte dem Verein noch Ende März 350.000 Euro bewilligt - einen Monat nach Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine und obwohl Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) erklärt hatte, alle Aktivitäten des Landes in Richtung Russland würden eingestellt. Die Staatskanzlei erklärte auf Anfrage, das bewilligte Geld werde nicht ausgezahlt. Ein Regierungssprecher verwies auf haushaltstechnische Gründe. Der SPD-Finanzexperte Tilo Gundlack meinte, die Förderung habe der Landtag als Anschubfinanzierung beschlossen. Die Landesregierung könne die Summe nicht umwidmen, wie von der Opposition gefordert.

Weitere Informationen Nord Stream 2 und Klimastiftung: SPD schießt gegen Opposition SPD-Fraktionschef Barlen spricht angesichts der massiven Kritik an der Russlandpolitik von einer Kampagne und wirft der Opposition Unehrlichkeit vor. mehr

CDU mit Zweifeln an Aussagen von SPD-Spitze

Unklar bleibt weiter, warum die rot-rote Mehrheit im Parlament mit ihrer Mehrheit die in Aussicht gestellten Mittel nicht komplett streicht und warum das Finanzministerium die Summe von 350.000 überhaupt "bewilligt" hat. CDU-Generalsekretär Peters hat jedenfalls Zweifel an den Aussagen der SPD-Spitze. Er meinte, der Verein von Ex-Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD) spiele im Geflecht aus "SPD-Landesverband, Staatskanzlei, Gazprom, Russlandtagen und Klimastiftung eine tragende Rolle".

Auch Nord-Strem-Vertreter war im Vereinsvorstand

Peters verwies auf die bisherige Vorstands-Mitgliedschaft von Steffen Ebert, einem Spitzenvertreter des russischen Gas-Unternehmens Nord Stream 2. Ebert "verschwand" kurz nach dem Überfall auf die Ukraine aus der Riege der Vorstandsmitglieder. Im Vorstand arbeitete bis dahin auch der Jurist und gebürtige Schweriner Falk Tischendorf. Er war bis zum russischen Angriff auf die Ukraine offizieller Russland-Beauftragter des Landes in Moskau. Tischendorf ist weiter als Anwalt in Russland tätig, seinen Beauftragten-Job hat er nicht mehr, auch seinen Vorstandsposten im Verein hat er kurz nach Kriegsbeginn aufgegeben.

CDU-Generalsekretär: Verein muss Bücher offenlegen

CDU-Generalsekretär Peters meinte, es sei wichtig zu wissen, aus welchen Quelle der Verein finanziert wurde. Er müsse deshalb die Bücher offenlegen. Immerhin sei in der Anfangsphase auch die umstrittenen Klimastiftung des Landes in den Räumen untergekommen. Der Verein residiert repräsentativ in Büroräumen in der Schweriner Schelfstadt. Die Klimastiftung wurde und wird mit Geld aus russischen Gasgeschäften finanziert.

Sellering will über Zukunft des Vereins beraten

Vom Land hat der Verein seit 2019 im Rahmen der sogenannten Anschubfinanzierung rund 160.000 Euro bekommen. Die SPD-Fraktion hatte durchgesetzt, dass insgesamt 600.000 Euro für dieses "Leuchtturmprojekt" vorgesehen waren. Von dieser Summe will jetzt in der SPD niemand mehr etwas wissen. Vereinschef Sellering erklärte dem NDR, die Vereinstätigkeit ruhe, man habe den russischen Angriffskrieg verurteilt. Sellering machte klar, sobald die Corona-Lage es zulasse, werde man über die Zukunft des Vereins beraten. Er habe Zweifel, so Sellering, dass der Vereinszweck - die deutsch-russische Begegnung - demnächst wieder möglich sein werde.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 21.04.2022 | 19:00 Uhr