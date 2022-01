CDU-Fraktionschef Liskow will Landesvorsitzender werden Stand: 21.01.2022 13:49 Uhr Der CDU-Fraktionschef im Schweriner Landtag, Franz-Robert Liskow, will für den Landesvorsitz seiner Partei kandidieren. Er kündigte seine Kandidatur in einem Brief an den erweiterten CDU-Landesvorstand an, wie ein Sprecher sagte.

Seine Kandidatur sei als Angebot an die Partei zu verstehen, sich an der Spitze deutlich zu verjüngen und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass die CDU MV als politischer Stabilitätsfaktor erhalten bleibe, schrieb der 34 Jahre alte Liskow an das Gremium. Seit der verlorenen Landtags- und Bundestagswahl vor vier Monaten sei die CDU im Nordosten in einer "äußerst schwierigen Phase".

Kommunalwahl 2024 als Ziel

Unmittelbar nach dem Wahltag war der Landesvorsitzende und Landtagswahl-Spitzenkandidat Michael Sack zurückgetreten. Seither führt übergangsweise Eckhardt Rehberg (68), bis Herbst 2021 haushaltspolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, die mit 4.800 Mitgliedern größte Partei im Nordosten. Die schwierige Phase, in der die CDU MV sich befinde, werde nicht mit der Neuwahl des Landesvorstandes enden, prophezeite Liskow in seinem Brief. "Die Neuwahl des Landesvorstandes ist der Auftakt, die Partei organisatorisch, inhaltlich und personell so aufzustellen, dass wir aus der Kommunalwahl 2024 als stärkste politische Kraft hervorgehen." Dazu seien konstruktives Miteinander, viel Fleiß und hohe Professionalität auf allen Ebenen nötig.

Bislang keine Gegenkandidaten

Der Parteitag mit der Wahl eines neuen Landesvorstandes ist für den 26. März in Güstrow geplant, wie es in der CDU-Landesgeschäftsstelle hieß. Weitere Interessenten für den Vorsitz seien bislang nicht bekannt. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor nannte Liskow die "Bestbestung für den Landesvorsitz", er habe seine volle Unterstützung. Die Wahl zur CDU-Spitze ist für Ende April geplant.

Franz-Robert Liskow lebt in Demmin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte). Er wurde nach der Landtagswahl zum neuen Fraktionsvorsitzenden gewählt, nachdem sein Amtsvorgänger Wolfgang Waldmüller auf eine erneute Kandidatur verzichtet hatte. Die Union hatte am 26. September 2021 mit 13,3 Prozent ihr bislang schlechtestes Landtagswahlergebnis in Mecklenburg-Vorpommern eingefahren. Die Farben der Landesregierung wechselten anschließend von Rot-Schwarz zu Rot-Rot.

Weitere Informationen CDU in MV reagiert überwiegend positiv auf Votum für Merz Viele in der Landes-CDU hatten schon in den ersten beiden Anläufen auf Friedrich Merz als Parteichef gesetzt - aber nicht alle sind jetzt glücklich. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 21.01.2022 | 13:00 Uhr