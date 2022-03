Busunternehmen aus MV bringen Hilfsgüter an die Grenze Stand: 05.03.2022 08:24 Uhr Busunternehmen aus Mecklenburg-Vorpommern haben sich zusammengetan und Spenden für die Ukraine eingesammelt. Heute Morgen haben sie sich mit Hilfsgütern beladen auf den Weg zur Grenze gemacht.

Nachdem der MSV Pampow mit Flüchtlingen aus der Ukraine zurückgekehrt ist, machen sich erneut Busse einer weiteren Hilfsaktion aus dem Land auf den Weg an die polnisch-ukrainische Grenze.

Weitere Hilfsgüter aus MV auf dem Weg in die Ukraine

Acht Busse von fünf Unternehmen aus Mecklenburg-Vorpommern, unter anderem aus Rostock, Neustrelitz und Greifswald, sind seit den frühen Morgenstunden unterwegs ins polnische Tarnow. Bei einer großen Spendenaktion am Freitag wurden allein in Rostock zwei Busse eines Reiseunternehmens mit Hilfsgütern beladen. Die Spendenbereitschaft war sehr groß und viele Menschen brachten Lebensmittel, Hygieneartikel, Decken und Schlafsäcke zu den Bussen, die in der Ukraine und an den Grenzübergängen dringend gebraucht werden. Auch Unternehmen aus der Region beteiligen sich an der Hilfsaktion, vor allem mit Lebensmitteln. Auf dem Rückweg werden auch diese Busse Geflüchtete aus der Ukraine mit nach Mecklenburg-Vorpommern bringen.

Unimedizin Greifswald schickt ebenfalls Hilfstransport

Die Unimedizin Greifswald hat am Sonnabendmorgen ebenfalls einen Hilfstransport zu den Menschen in die Ukraine geschickt - mit Medikamenten und Verbandsmaterial, medizinischen Hygiene­­produkten, Lebensmitteln und Schutzausrüstung für medizinisches Personal. Die Unimedizin hat außerdem angekündigt, auch Verletzte und andere dringende Fälle aus der Ukraine zur Behandlung aufzunehmen, darunter erkrankte Kinder, die in dem Land nicht mehr angemessen versorgt werden können.

