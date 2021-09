Bundeswehr-Soldaten aus MV üben für Litauen-Einsatz Stand: 08.09.2021 06:31 Uhr Die Soldaten der Panzergrenadierbrigade 41 aus Neubrandenburg bereiten sich derzeit im Gefechtsübungszentrum bei Magdeburg auf ihren Einsatz in Litauen vor. Hier sollen die osteuropäischen Staaten gesichert werden.

Soldaten aus Mecklenburg-Vorpommern bereiten sich aktuell auf ihre Mission zur Sicherung der osteuropäischen Staaten an der Grenze zu Russland vor. Die Panzergrenadiere aus Neubrandenburg üben gemeinsam mit Soldaten der Niederländischen Streitkräfte im Gefechtsübungszentrum bei Magdeburg.

Videos 2 Min Soldaten im Ausland: Zahlen, Daten, Fakten und Probleme Soldaten und Soldatinnen aus MV sind bei verschiedenen Missionen weltweit im Einsatz. 66 sind aktuell im Libanon. 2 Min

Soldaten aus MV erstmals bei Gefechtsverband in Litauen

Die Gefechtsübungen finden allerdings nicht mit scharfer Munition statt. Zu diesem Zweck wird moderne Lasertechnik eingesetzt, informierte die Bundeswehr. Es wird eine Premiere, wenn Soldaten aus Mecklenburg-Vorpommern ab Januar den multinationalen Gefechtsverband in Litauen unterstützen. Insgesamt 1.000 Soldaten sind dort stationiert, die Hälfte davon aus Deutschland. Es handelt sich dabei um eine Mission der Nato.

Battlegroup in Litauen unter deutscher Führung

Die Mission dient der Sicherung der osteuropäischen Staaten. Damit reagieren die Nato-Mitgliedsstaaten auf die völkerrechtswidrige Annexion der Krim durch Russland und die fortgesetzte Destabilisierung der Ukraine. Seit 2017 sind in den baltischen Staaten und Polen so genannte Battlegroups eingesetzt. Deutschland hat die Führung der Battlegroup in Litauen übernommen.

