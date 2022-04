Buga 2025 in Rostock: Aufsichtsrat stoppt bisherige Planung Stand: 09.04.2022 07:00 Uhr Die bisherigen Planungen für die BUGA in drei Jahren in Rostock sind vom Tisch. Ob es mit der Entscheidung vom Freitagabend eine Verschiebung der Gartenschau geben wird, ist aber noch nicht klar.

Die Bundesgartenschau 2025 in Rostock wird nicht stattfinden, wie bisher geplant. Das ist das Ergebnis einer mehrstündigen Sondersitzung des Aufsichtsrates der Gartenschaugesellschaft am Freitagabend.

Risikoanlalyse sieht Kostensteigerung

Eine Risikoanalyse hätte ergeben, dass eine Gartenschau in der bisher geplanten Form als eintrittspflichtige Veranstaltung nicht mehr realistisch sei, heißt es in einer Erklärung. Laut der Analyse sei aktuell von einer Kostensteigerung in Höhe von 30 Prozent auszugehen. Damit würden die Gesamtinvestitionen von geplanten 142 Millionen Euro auf mehr als 180 Millionen Euro steigen. Als Grund werden die Corona-Pandemie und mögliche Auswirkungen des Krieges in der Ukraine genannt.

Verschiebung bis 2028?

Nun sollen vier unterschiedliche Varianten geprüft werden. Diese sehen unter anderem eine Verschiebung bis ins Jahr 2028 vor und eine Verlegung in den IGA Park in Rostock Schmarl. Erst vor wenigen Tagen hatte sich Rostocks Oberbürgermeister, Claus Ruhe Madsen (parteilos), gegen eine Verschiebung der BUGA 2025 ausgesprochen. An den städtebaulichen Projekten wie unter anderem dem künftigen Stadtpark, der Warnowbrücke oder einem neuen Wohnquartie soll aber festgehalten werden. Das gelte auch für das Archäologische Landesmuseum, das am Warnowufer entstehen soll. Termine für deren Fertigstellung wurden nicht veröffentlicht.

Mitglieder des Aufsichtsrates wollten sich nach der Sitzung nicht äußern.

