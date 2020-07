Stand: 31.07.2020 15:34 Uhr - NDR 1 Radio MV

Bürgertelefone zum Coronavirus

Das Coronavirus breitet sich auch in Mecklenburg-Vorpommern weiter aus. Verschärfte Maßnahmen sollen die Verbreitung des Virus aufhalten. Für Fragen rund um das Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern haben Ministerien, Behörden und Verbände Bürgertelefone geschaltet:

Zentrale Rufnummer für das Bürgertelefon der Landesregierung lautet: (0385) 58 81 13 11



Seelsorge-Hotline der Nordkirche für Alte und Kranke:

(0800) 454 0106

täglich 14 bis 18 Uhr



Der Bürgerbeauftragte des Landes Mecklenburg-Vorpommern

(0385) 525 - 2709

Mo. - Fr. 8 bis 12 Uhr, Mo., Di. + Do. 13 - 17 Uhr



Hotline des Landwirtschaftsministerium:

(0385) 588 - 6599

Mo. - Fr. 8 bis 17 Uhr



Bürgertelefon Landkreis Mecklenburgische Seenplatte:

(0395) 57087 - 5330

Mo. - So. 8 bis 18 Uhr



Landkreis Vorpommern-Greifswald:

(03834) 8760 - 2300

Mo. - Fr. 8 - 20 Uhr, Sa. + So. 9 - 12 Uhr



Landkreis Vorpommern-Rügen:

(03831) 357 - 1000

E-Mail: corona-fragen@lk-vr.de



Landkreis Nordwestmecklenburg:

(03841) 3040 - 3000

Mo. bis Do. 9 - 12 Uhr / 13 - 17 Uhr sowie Fr. 9 - 12 Uhr



Landeshauptstadt Schwerin:

(0385) 545 - 3333

Mo. bis Do. 8 - 16 Uhr sowie Fr. 8 - 12 Uhr



Landkreis Rostock:

(03843) 7556 - 9999

Von 7 bis 22 Uhr geschaltet



Landkreis Ludwigslust-Parchim:

(03871) 722 88 00

Montag bis Donnerstag 8 - 16 Uhr sowie Freitag 8 - 13 Uhr

