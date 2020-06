Stand: 17.06.2020 20:30 Uhr - NDR 1 Radio MV

Bürgerschaft: Naidoo darf in Rostock auftreten

Das für August 2021 geplante Konzert des Sängers Xavier Naidoo in der Stadthalle in Rostock kann wie geplant stattfinden. Die Fraktionen von SPD und Linken scheiterten am Mittwoch bei einer Sitzung der Rostocker Bürgerschaft mit ihrem Antrag, das Konzert zu verbieten.

Fraktionen kritisieren Nähe zu "Reichsbürgern"

Hintergrund des Antrags war, dass sich Naidoo ihrer Meinung nach in seinen Liedern antisemitischer Klischees und Codes bediene. Die Nähe zu Reichsbürgern und Rechtspopulisten und deren Inhalten sei von ihm wiederholt gesucht worden. Konkret wurde angeführt, dass er mehrfach behauptet habe, dass die Bundesrepublik nicht existiere und Deutschland ein besetztes Land sei. Der Oberbürgermeister sollte daher die Geschäftsführung der Stadthalle - ein städtisches Unternehmen - anweisen, das Konzert abzusagen. Die Fraktionsvorsitzenden von SPD und Linken machten im Antrag allerdings auch klar, dass die freie Meinung und die Kunstfreiheit ein hohes Gut seien. Aber es könne nicht sein, dass die Freiheitsrechte dazu genutzt werden, um Hetze zu betreiben.

Keine rechtliche Grundlage für Absage

Die Stadtverwaltung hatte sich kritisch gegenüber dem Antrag gezeigt. Das Konzert sei nicht mit einer politischen Veranstaltung gleichzusetzen und es sei auch nicht bekannt, dass gegen Naidoo strafrechtliche oder verfassungsrechtliche Verfahren beantragt worden seien, die ein Auftrittsverbot rechtfertigen würden, ließ Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) wissen. Eine Konzertabsage hätte keine rechtliche Grundlage. Hinzu kommt, dass die Stadthalle als Vermieter einen Vertrag mit der Konzertagentur von Naidoo geschlossen hat.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 17.06.2020 | 20:30 Uhr