Breitbandausbau in MV: Land holt auf Stand: 27.12.2021 06:04 Uhr In Mecklenburg-Vorpommern bekommen immer mehr Haushalte schnelleres Internet. Seit 2019 ist der Breitband-Ausbau so schnell gewachsen wie in keinem anderen Bundesland. Bei den Funklöchern sieht es allerdings schlechter aus.

Die Zahl der Haushalte in Mecklenburg-Vorpommern, die an ein Glasfasernetz angeschlossen sind, ist in den vergangenen drei Jahren mit einem Plus von 8,3 Prozent gewachsen. Laut dem Digitalministerium des Landes sei der Ausbau in keinem anderen Bundesland so schnell gewachsen.

Abdeckung unter dem Bundesdurchschnitt

Allerdings lag der Nordosten Anfang 2021 mit einer Abdeckung von knapp 50 Prozent unter dem Bundesdurchschnitt. Bei dem Thema schnelles Internet hängen laut dem Breitbandatlas des Bundesministeriums für Digitales besonders die Landkreise Nordwestmecklenburg, Rostock und der Kreis Mecklenburgische Seenplatte hinterher.

Funklöcher im ländlichen Raum bleiben

Einige Funklöcher in Mecklenburg-Vorpommern bleiben wohl bestehen. Besonders in ländlichen Gebieten. Der Grund: Der Ausbau von Mobilfunknetzen erfolge durch den Markt, hieß es aus dem Digitalisierungsministerium. Telekommunikationsunternehmen bauen also nur dort, wo es sich für sie lohnt. In dünn besiedelten Gegenden sei das nicht immer der Fall.

Weitere Informationen Breitbandausbau in MV: Recht auf schnelles Internet Der Bundestag hat beschlossen: Die Bürger in Deutschland haben ein Recht auf schnelles Internet. Was bedeutet das für die Menschen in MV? mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 27.12.2021 | 05:30 Uhr