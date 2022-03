Blütenträume passé: Die BUGA als verspielte Chance? Stand: 31.03.2022 16:01 Uhr Die Planung um die Bundesgartenschau 2025 in Rostock stockt. Projekte wie die Warnow-Brücke werden zu teuer oder nicht rechtzeitig fertig. Sogar das Aus für die BUGA steht im Raum.

von Jürgen Opel, NDR 1 Radio MV

Es grünt so grün - das war einmal. Die Tagträume der Planer von einer nationalen Blumenshow mit Anziehungskraft für Millionen Gäste hüben und drüben der Warnow haben der Ernüchterung Platz gemacht. Der imagestarke Brückenschlag für Radler und Spaziergänger zwischen Stadthafen und Gehlsdorfer Ufer scheint auf der vorgesehenen Zeitachse in der ferneren Zukunft zu verschwinden. Die "rabattierten" Dünen im umgestalteten Stadthafen, ein "überdachtes" Blütenmeer am Fuße der Altstadt und auch das visionäre Wohnquartier mit Wasserblick am vernachlässigten Ostufer sind zu Projekten geworden, an die so richtig keiner mehr zu glauben wagt. Die Bundesgartenschau scheint, noch bevor das erste Beet angelegt und auch nur ein Baum gepflanzt wurde, unter Aktenbergen vertrocknet zu sein. Eine vorläufige Bestandsaufnahme.

"Butter bei di Fische"? Fehlanzeige

Wer aktuell den tatsächlichen Stand der Vorbereitung der Bundesgartenschau in Erfahrung bringen will, hat schlechte Karten. Der nunmehr 19. Bericht der Organisatoren für den Berichtszeitraum Oktober bis Ende Dezember 2021 liegt zwar vor, hinterlässt aber weit mehr Fragezeichen, als er klare Antworten gibt. Hinzu kommt, dass die Existenz einer bislang geheim gehaltenen "Risikoanalyse" aus der Feder des Geschäftsführers der Rostocker BUGA GmbH nahelegt, dass längst nicht mehr gilt, was Ende 2021 noch für wahr gehalten wurde. Gutgläubige und Zweckoptimisten – auch in der Bürgerschaft – müssen so zu der Auffassung gelangen, dass alles im grünen Bereich ist.

Was gestern noch galt

Die sieben städtebaulichen Projektbausteine, also Stadthafen, Warnow-Brücke, Fährberg, Hechtgrabenniederung, Greifenbrücke, Warnow-Quartier und der Stadtpark, befinden sich in der Planung und sollen auch umgesetzt werden, so das Fazit der BUGA Rostock 2025 GmbH. Und auch der Geschäftsführer der Deutschen Bundesgartenschaugesellschaft, Jochen Sandner, war sich da noch der "insgesamt guten Voraussetzungen" sicher. Kenntnisse hinsichtlich möglicher, zum Beispiel durch die Pandemie verursachter Verzögerungen, liegen der Gesellschaft nicht vor, erklärte Sandner noch zuversichtlich. Eine Verschiebung, die sei ausgeschlossen. Das war der Stand Ende Februar. Dass der Geschäftsführer Oliver Fudickar da bereits auf Seite 50 seiner Risikoanalyse war, wussten und glaubten nur wenige.

Rolle rückwärts oder alles auf Anfang?

Kein geringerer als Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos), er ist auch Chef des Aufsichtsrates der BUGA GmbH, sorgte zuletzt für Durcheinander. Als er die Möglichkeit einer Verschiebung der Gartenschau ins Spiel brachte, um seinen Vorschlag wenig später wieder zu kassieren. Die Corona-Pandemie, Kostensteigerungen, Material- und Personalknappheit und letztlich der Krieg in der Ukraine hätten bei den Planern der BUGA zum anhaltenden Stresstest geführt und die Planungen verzögert, so Madsen in seiner Rede vor der Bürgerschaft. Nicht alles werde man schaffen können oder rechtzeitig schaffen, so Madsen. Was er genau meint, sagt er nicht. Eine Verschiebung, die sei aber nun, es war keine Woche vergangen, kein Thema mehr. Schließlich werde mit jedem Jahr, das vergeht, das Ganze nur noch teurer, so Madsen. Jetzt soll das "Geheimpapier" der BUGA GmbH Klarheit bringen. Am kommenden Dienstag kommt der Aufsichtsrat außerplanmäßig zusammen. Zu spät, sagen die Kritiker. Die Wahrheit über den tatsächlichen Stand der Vorbereitungen hätte schon längst auf den Tisch gehört.

Der Kaiser ist nackt. Die Experten schweigen beredt

Die Bundesgartenschau wird nicht wie geplant stattfinden können in Rostock. Zu wenig Zeit, zu hoch die erwartbaren Kosten. Das ist seit mehr als einem Jahr die Überzeugung der Zweifler. Ein Beispiel: Die Warnow-Brücke. Nach ursprünglichen Kalkulationen sollten dafür 38,6 Millionen Euro reichen. Zwischenzeitlich allerdings sei von einer Kostensteigerung in Höhe von bis zu 7 Millionen Euro auszugehen, was aus internen Papieren zu ersehen ist. Eine Studie des Baukosteninformationszentrums der Deutschen Architektenkammer von Ende 2021 besagt, dass Bauherren aktuell mit einem Preisplus von mehr als 50 Prozent allein im Stahl- und Metallbau zu rechnen haben. Als Gründe werden Rohstoffknappheit und Lieferengpässe ausgemacht. Probleme, die nicht wie Kai aus der Kiste kommen und auch nicht von heute auf morgen behoben sind. Sprich, weniger Geld wird's nicht, sagt auch der Bund der Steuerzahler.

Europaweite Ausschreibung steht in den Sternen

Selbst wenn diese Brücke über die Warnow kein "Hexenwerk" ist, wie die Fachleute der Ingenieure von schlaich bergermann partner beim Zuschlag an der Pier in Rostock versicherten - 24 Monate wurden dann doch für den "reinen" Brückenbau veranschlagt. Doch wann können diese Bauleistungen überhaupt ausgeschrieben werden? Europaweit, wie sich versteht, bei den bisher veranschlagten Kosten. Noch ist das Planfeststellungsverfahren nicht abgeschlossen. Auch die Anhörung der Träger öffentlicher Belange ist nicht in Papier und Tüten. Der so genannte Erörterungstermin soll voraussichtlich, erst im Mai stattfinden, sagt das Rechtsamt. Und dann? Dann geht es erst richtig los: Ausschreibung der Bauleistungen, Warten auf Angebote, Preisverhandlungen bis hin zum Zuschlag. Das dauert, doch die Uhr tickt. Ende April 2025 soll spätestens für die BUGA das erste Ticket verkauft werden. Warum hier offensichtliche Budgetsteigerungen nicht öffentlich gemacht werden, und das gilt auch für weitere Projektbausteine der BUGA, ist für Eingeweihte unverständlich oder gar fahrlässig. Hochrechnungen für die Gesamtinvestitionen gehen bereits von mehr als 50 Millionen Euro aus. Aus 142 Millionen würden dann schnell mal 200 Millionen Euro für die BUGA-Projekte. Was am Ende dabei wirklich herauskommt, das zu kalkulieren, da fehlt selbst den Fachleuten am Bau heute noch die Fantasie.

Rückblick: Die Vision des Ex-Oberbürgermeisters

Roland Methlings (parteilos) damaliger Plan: Mit der BUGA sollte das sogenannte "Rostocker Oval", die Ufermeilen von Gehlsdorf über Dierkow, die Unterwarnow entlang bis hin zum Stadthafen, unterhalb der City nach einem alles verbindenden städtebaulichen Konzept erschlossen werden. Und die BUGA, die schien das Potenzial zu haben, jede Menge Geld von Bund und Land in Richtung Warnow umzulenken. "Blümchenschau", das war einmal. Roland Methling und seinen Mit-Visionären ging es um Stadtentwicklung in einer Dimension, die sich im nationalen Maßstab würde sehen lassen können.

Für Roland Methling war die BUGA eine Herzensangelegenheit, wie er auch heute noch betont. Und nun? Der Vorstand des Wählerbündnis UFR, dem Methling angehört, veröffentlicht aktuell folgende Erklärung: Mit großer Sorge werde schon seit längerer Zeit die Stagnation in der Entwicklung fast aller BUGA-Einzelprojekte beobachtet, heißt es da. Und, unter den aktuellen Umständen müsste sich Rostock, so ein Fazit, von einem internationalen Publikum in drei Jahren die Frage gefallen lassen, warum die so offenliegenden einmaligen Chancen einer nachhaltigen Stadtentwicklung so stiefmütterlich vertan wurden.

Die Stadtpolitik schaut vom Rande zu

Seit der Rostocker Bewerbung sind, offen oder verdeckt, schon so viele Abstriche am Konzept gemacht worden, dass kaum noch jemand in der Stadt weiß, was da eigentlich noch drinsteckt, wo BUGA draufsteht. Die Chefin der größten Fraktion in der Bürgerschaft, die Linke Eva Maria Kröger, hatte von Anbeginn vor einer BUGA in Rostock gewarnt und auch heute steht für sie fest, dass die erwartbare Kostenexplosion durch die Stadt nicht zu schultern sei. Auch Sybille Bachmann (Rostocker Bund) hat die Hoffnung verloren. Sie konstatiert einen Zeitverzug von bis zu zwölf Monaten. Termingerecht werde nur Weniges fertig sein, sagt sie. Und ob das ausreicht, die Besucherströme anzuziehen, dass sei nicht ausgemacht.

Ein Grund für das Dilemma: die fehlende Übernahme der Verantwortung durch die Stadtspitze. Der SPD-Mann in der Bürgerschaft Thoralf Sens will, dass nun die Karten auf den Tisch müssen. Was geht, was nicht, was muss und worauf könne man verzichten. Die Grüne Andrea Krönert hält an der BUGA als Projekt fest. Sie ist "sauer" über das "Fiasko" in der Kommunikation und darüber, dass die genannte Risikoanalyse den Gremien nicht vorgelegt wurde. Nicht anders Chris Günter (CDU): Sie fordert, dass alles was Aufsichtsratschef Madsen und BUGA Geschäftsführer Oliver Fudickar zu wissen scheinen, endlich öffentlich werden muss. Zuallererst im Aufsichtsrat, denn deshalb heißt er so.

Gartenschau geht auch anders

Kommende BUGA-Austragungsorte gönnen sich einen ungleich längeren Vorlauf, zum Vergleich: 2029 findet die BUGA in Rheinland-Pfalz und Hessen statt, nämlich im Welterbe-Tal Mittelrhein. Die Zusage auf ihre Bewerbung haben sie ebenfalls 2018 bekommen, also im gleichen Jahr wie Rostock. Durchgeführt wird diese Schau am Rhein von der Bundesgartenschau Oberes Mittelrheintal 2029 gGmbH. Diese gGmbH wurde 2019 gegründet - also zehn Jahre vor der geplanten Eröffnung. Pressesprecher Andreas Jöckel sagte im Gespräch mit NDR 1 Radio MV, die gGmbH arbeitet unter dem Motto "gebaut ist schnell, aber es will gut geplant sein" - und das vor allem rechtzeitig. Eine Erkenntnis, zu der die Organisatoren auch in Rostock hätten kommen können und müssen. Rechtzeitig eben. Die Vorstellung einer seit geraumer Zeit vorliegenden "Risikoanalyse" zur BUGA-Planung in Rostock am kommenden Dienstag, nur knapp drei Jahre vor der Eröffnung, kommt auf jeden Fall zu spät.

