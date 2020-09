Stand: 21.09.2020 08:55 Uhr - NDR 1 Radio MV

A19 nach 22-stündiger Sperrung wieder frei

Die A19 in Richtung Rostock ist zwischen Linstow und Krakow am See wieder frei - nach einer 22-stündigen Vollsperrung wegen komplizierter Bergungsarbeiten seit Sonntagmorgen. Grund für die Sperrung war, das ein Sattelzug-Lkw, der mit unterschiedlichen Stapeln von Konsumgütern beladen war, in der Nacht von Samstag zu Sonntag von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt war.

Sattelzug wurde kartonweise entladen

Zur Bergung musste schwere Technik anrücken, um das Fahrzeug wieder aufzurichten. Zudem musste der Sattelzug vorher kartonweise entladen und die Ladung auf ein Ersatzfahrzeug umgepackt werden.

Lkw-Fahrer blieb unverletzt

Der 21-jährige bosnische Fahrer blieb nach Angaben der Polizei unverletzt und konnte sich selbständig aus dem Fahrerhaus befreien. Der Schaden wird auf 41.000 Euro geschätzt. Warum der Lastwagen nach rechts von der Fahrbahn abkam, wird noch ermittelt. Trotz einer Umleitung staute sich der Verkehr mehrere Kilometer lang.

