Stand: 18.04.2020 13:18 Uhr - NDR 1 Radio MV

Bau- und Gartenmärkte in MV wieder geöffnet

Heimwerker und Gartenfreunde in Mecklenburg-Vorpommern haben am Sonnabend ihren Vorsprung für einen Einkauf genutzt. Nach dreieinhalbwöchiger Zwangsschließung durften die Bau- und Gartenmärkte des Landes wieder für alle öffnen. Damit endet für diese Handelssparte die wegen der Corona-Pandemie verhängte Kundensperre früher als für andere Einzelhändler, die erst von Montag an ihre Geschäfte wieder öffnen dürfen.

Gute Stimmung, kaum Schutzmasken

Die Wiederöffnung der Baumärkte ist allerdings an Bedingungen geknüpft: Es darf nur eine begrenzte Anzahl von Käufern gleichzeitig im Markt sein und Kunden sind gehalten, Schutzmasken zu tragen. Vor einem Baumarkt in der Rostocker Südstadt trugen jedoch nur wenige der Besucher einen Mundschutz, die Stimmung sei aber gut, wie es nach Informationen von NDR 1 Radio MV hieß. Lange Warteschlangen gab es vor den Bau- und Gartenmärkten am Samstagvormittag nicht. Die Kunden nutzten das gute Wetter, um sich mit Pflanzen und Arbeitsmaterialien einzudecken.

Relativ normaler Samstagsbetrieb

Mitarbeiter sprachen von einem relativ normalen Samstagsbetrieb. Als eines von wenigen Ländern hatte Mecklenburg-Vorpommern am 23. März verfügt, dass zwar gewerbliche Kunden in Garten- und Baumärkten weiterhin bedient werden durften, für Privatkunden aber Liefer- und Abholdienste eingerichtet werden mussten. Damit sollten soziale Kontakte weiter reduziert und die Ausbreitung des Coronavirus verlangsamt werden. Ab Montag können im Nordosten wieder alle Geschäfte bis zu einer Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern öffnen. Damit endet für diese Handelssparte die wegen der Corona-Epidemie verhängte Kundensperre früher als für andere Einzelhändler.

