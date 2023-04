Bäckerei-Transporter überfallen: Bis zu 20.000 Euro Beute Stand: 17.04.2023 15:36 Uhr Unbekannte haben am Montagmorgen einen Bäckerei-Transporter in der Region Neubukow ausgeraubt. In dem Wagen befanden sich Einnahmen aus Bäckereifilialen. Die Täter sind auf der Flucht.

Bei Neubukow (Landkreis Rostock) ist am frühen Montagmorgen ein Bäckerei-Transporter überfallen und ausgeraubt worden. Die Polizei fahndet nach drei Tätern, die offenbar bewaffnet sind. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die Männer den 31-jährigen Fahrer mit Waffengewalt gezwungen haben, den Transporter auf der Straße zu stoppen. Die Unbekannten sollen den Fahrer dann bedroht und so 10.000 bis 20.000 Euro erbeutet haben. Die mutmaßlichen Täter sind auf der Flucht, wie ein Polizeisprecher in Rostock sagte. Kriminalpolizei und Spurensicherung ermitteln am Tatort unter anderem mit einem Fährtenhund.

Transporter-Fahrer blieb unverletzt

Auf der Waldstraße in der Nähe von Zweedorf wurde auch ein Nagelbrett gefunden. Es ist laut Polizei aber unklar, ob das Fahrzeug damit gestoppt wurde. Bei dem überfallenen Wagen handele es sich um ein Lieferfahrzeug der Bäckerfirma "Lila Bäcker". Es sei unterwegs gewesen, um Filialen mit Waren zu versorgen. Dabei würden auch die Einnahmen aus mehreren Bäckereien der Region mitgenommen, hieß es. Verletzt wurde bei dem Überfall niemand.

Zusammenhang mit anderen Fällen

In der Vergangenheit war es im Nordosten immer wieder mal zu Überfällen auf Bäckereilieferanten gekommen - meist aber, wenn diese an den Filialen waren und ohne größere Geldsummen zu erbeuten.

Am 12. April hatten drei Maskierte in Lübeck (Schleswig-Holstein) einen Geldtransport an der Zentrale einer anderen Bäckereikette überfallen und eine sechsstellige Summe erbeutet. Anfang März hatten vermutlich andere und mit Maschinenpistolen bewaffnete Räuber nahe Gützkow in Vorpommern einen Geldtransport überfallen, gewaltsam geöffnet und waren mit einer Millionenbeute geflüchtet. Auch dieser Fall ist noch ungeklärt. Es gebe bisher keine Anhaltspunkte für einen Zusammenhang mit diesen Fällen, hieß es.

Lila Bäcker hat rund 230 Filialen in Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Brandenburg und Schleswig-Holstein. Dazu gehört eine gesonderte Logistikfirma, die nahe Wismar angesiedelt ist und die Filialen beliefert.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 17.04.2023 | 15:00 Uhr