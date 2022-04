BUGA-Ausschuss in Rostock: Ärger über spärliche Information

Stand: 13.04.2022 20:06 Uhr

Nach dem Öffentlich-Werden der sogenannten Risikoanalyse zum Planungsstand der BUGA 2025 in Rostock hat am Mittwochabend der BUGA-Ausschuss der Rostocker Bürgerschaft in einer außerordentlichen Sitzung getagt.