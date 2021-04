AstraZeneca: Drei weitere Sonderimpfaktionen geplant Stand: 06.04.2021 08:33 Uhr Hunderte Menschen über 60 Jahre haben am Osterwochenende Sonderimpfaktionen in Trollenhagen, Waren und Wismar genutzt. Wismar, Greifswald und Pasewalk laden in Kürze erneut zum Impfen ohne vorherige Terminvergabe ein.

Lange Schlangen am Osterwochenende vor den Impfzentren in Trollenhagen, Waren (Mecklenburgische Seenplatte) und Wismar (Nordwestmecklenburg). Wer in dem entsprechenden Landkreis wohnt und über 60 Jahre alt ist, konnte ohne Anmeldung zur Impfung mit AstraZeneca kommen und das haben am Ostermontag in Wismar so viele in Anspruch genommen, dass der Landkreis schon am Mittag darum bitten musste, nicht mehr zum Impfzentrum zu kommen. 900 Menschen hatten in der Hansestadt bis zum Abend eine Impfung bekommen. Das Impfzentrum hatte sich am Vormittag entschieden, zwei Stunden länger zu öffnen als ursprünglich geplant.

Weitere Sonderimpfaktionen geplant

Die Sonderimpfaktion in Wismar soll am 17. April wiederholt werden. Der Landkreis Vorpommern-Greifswald hat ähnliche Aktionen schon für den 10. April angekündigt. In den Impfzentren Greifswald und Pasewalk können sich am Sonnabend alle Menschen über 60 ohne jede vorherige Anmeldung mit dem Impfstoff AstraZeneca gegen Corona impfen lassen.

Für das Impfangebot hat das Impfzentrum Greifswald an diesem Tag von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Das Impfzentrum Pasewalk öffnet für alle Impfwilligen im Rahmen der Aktion von 10 bis 18 Uhr.

AstraZeneca nur noch für Menschen älter als 60 Jahre

Möglich geworden sind diese Sonderimpfaktionen unter anderem durch die Empfehlung der Ständigen Impfkommission des Bundes. Die StIko hatte empfohlen, dass AstraZeneca nur noch Menschen über 60 Jahre verabreicht wird. Bei Frauen deutlich jünger als 60 waren nach Impfungen Fälle der seltenen Hirnvenen-Thrombose aufgetreten. Da die ersten Zweitimpfungen erst im Mai anstehen, ist nun mehr Impfstoff für die Menschen, älter als 60 Jahre, da.

Wer als über 60-Jähriger die Sonderimpfungen nicht in Anspruch nehmen kann, sich aber gerne mit AstraZeneca impfen lassen möchte, kann sich auch telefonisch über die Imnpf-Hotline unter der Telefonnummer 0385 202 711 15 oder online registrieren lassen.

