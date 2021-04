Stand: 17.03.2020 19:41 Uhr Alle Inseln in MV für Touristen gesperrt

Die Inseln des Landes sind seit Montagabend für Touristen gesperrt. Mit dieser Entscheidung will die Landesregierung sowohl die Bevölkerung als auch Gäste vor möglichen Ansteckungen mit dem Corona-Virus schützen. Alle Zufahrten zu den Inseln Rügen, Usedom, Hiddensee, Poel und zur Halbinsel Fischland-Darß-Zingst werden von der Landespolizei nun dauerhaft kontrolliert. So soll die Ankunft von neuen Touristen verhindert werden.

Mecklenburger und Vorpommern dürfen sich frei im Land bewegen

"Jeder Bürger mit Hauptwohnsitz in Mecklenburg-Vorpommern darf sich natürlich auch nach wie vor innerhalb von Mecklenburg-Vorpommern bewegen, also auch die Inseln besuchen", sagte Innen-Staatssekretär Thomas Lenz. Dies gelte auch für Menschen, die im Nordosten arbeiten.

Sonderfähre für gestrandete Balten

Die erste Nacht verlief nach Polizeiangaben an den Kontrollstellen ruhig. Die Rügenbrücke ist für den Verkehr auf die Insel für Touristen komplett gesperrt. Autofahrer werden derzeit über den Rügendamm umgeleitet. Am Dienstagmorgen hatte sich unerwartet ein Konvoi von rund 30 Fahrzeugen in Stralsund am Rügendamm gesammelt, die nach Litauen und Estland wollten. Die Reisenden hatten durch Brandenburg und Polen nach Hause fahren wollen, seien aber abgewiesen worden, wie ein Polizeisprecher erklärte. Nun sei die Fähre von Sassnitz/Mukran ins litauische Klaipeda ihre Hoffnung gewesen. Um die Situation zu entspannen, habe die Polizei die Fahrzeuge zum Fährhafen nach Mukran begleitet.

Estlands Außenministerium will für die Gestrandeten eine Sonderfähre organisieren. Das Schiff werde am Dienstagabend in der lettischen Hauptstadt Riga ablegen und den Hafen von Sassnitz anlaufen, teilte das Außenamt in Tallinn mit. Die Fähre könne auch von Deutschen genutzt werden, die in ihre Heimat zurückkehren wollen. Die Reise von Riga nach Sassnitz werde etwa 24 Stunden dauern. Zurück gehe es dann am Mittwochabend. Tickets sind den Angaben zufolge vorab auf der Tallink-Webseite zu erwerben.

Urlauber sollen Heimreise antreten

Auch die Zufahrten zu den Inseln Rügen, Usedom, Poel und zur Halbinsel Fischland-Darß-Zingst werden kontrolliert. Menschen, die auf einer der Inseln wohnen oder arbeiten, dürfen die Kontrollstellen passieren. Auch bereits untergebrachte Touristen oder Menschen, die ein dringendes Interesse nachweisen können, werden durchgelassen. Urlauber sind jedoch aufgerufen, umgehend die Heimreise anzutreten. Die Versorgung der Inseln mit Lebensmitteln und anderen Dingen des täglichen Bedarfs wird ebenfalls weiterhin sichergestellt. Nach dem Beschluss der Landesregierung vom Montag müssen alle Urlauber bis spätestens Donnerstag abreisen.

