Aktionswoche gegen Suchtgefahren in Rostock Stand: 12.09.2022 06:40 Uhr In Rostock beginnt die 28. Aktionswoche gegen Suchtgefahren. Unter dem Motto "Sucht in unserer Stadt" gibt es bis Freitag zahlreiche Informations- und Beratungsangebote.

Alkohol ist mit 46 Prozent das Hauptproblem der Gespräche in den Suchtberatungsstellen der Stadt, gefolgt von Drogenkonsum, so das Rostocker Gesundheitsamt. An dritter Stelle mit steigender Tendenz stehe die Mehrfachabhängigkeit. Allein im vergangenen Jahr wurden in den drei Rostocker Beratungsstellen auch rund 170 suchtauffällige Kinder und Jugendliche betreut.

Simulator macht Alkohol am Steuer erlebbar

Im Rahmen der Aktionswoche gibt es unter anderem am Dienstag ein Symposium an der Unimedizin zu Medikamentenmissbrauch. Auf dem Neuen Markt stehen am Donnerstag ein Fahrsimulator, in dem Alkohol am Steuer erlebbar nachgestellt wird, und das Beratungsmobil des evangelischen Blauen Kreuzes. Am Freitag beschäftigt sich der Fachtag "Selbsthilfe" beispielsweise mit dem Thema "Sucht im Alter".

