Agrarmesse MeLa: Mehr Aussteller, 1.000 Tiere, Eintritt teurer

Stand: 25.08.2022 13:05 Uhr

Vom 8. bis 11. September werden rund 800 Aussteller aus elf Ländern eine bunte Vielfalt an Technik, Tieren und Energietipps zeigen, wie Landesagrarminister Till Backhaus (SPD) am Donnerstag in Mühlengeez sagte.