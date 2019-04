Stand: 05.04.2019 14:29 Uhr

AfD-Landeschef Augustin: Zweifelhafte Überweisung

Der Co-Landesvorsitzende der AfD, Dennis Augustin, sucht offenbar die Nähe zur Identitären Bewegung. Augustin hat einen der führenden Köpfe der Gruppe, den Rostocker Daniel Fiß, auch finanziell unterstützt. Ein Recherche-Portal hat jetzt einen Kontoauszug von Fiß veröffentlicht. Aus dem Papier geht hervor, dass Augustin ihm im vergangenen September rund 1.200 Euro überwiesen hat.

Augustin: Fiß half bei Auftritt in sozialen Medien

Augustin sagte NDR 1 Radio MV, er habe das Geld gezahlt, weil Fiß ihm beim Auftritt in sozialen Medien geholfen habe. Dort äußert sich Augustin oft radikal zu politischen Themen. Der Verfassungsschutz sieht bei dem AfD-Politiker eine Nähe zu rechtsextremen und menschenverachtenden Haltungen - er taucht in dem Prüfbericht zur AfD an mehreren Stellen auf.

War die Zahlung einmalig?

Augustin sagte, Fiß betreibe eine Grafik-Agentur. Die Zahlung sei rein beruflich gewesen. Der AfD-Co-Landeschef sieht auch keinen Verstoß gegen den geltenden Unvereinbarkeitsbeschluss innerhalb der AfD, der eine Zusammenarbeit mit der Bewegung ausschließt. Die Zahlung habe nichts Politisches, es gebe aber persönliche Bekanntschaften. Dass der Kontoauszug veröffentlicht wurde, nannte Augustin eine "Sauerei" und einen kriminellen Akt. Augustin ließ auf Nachfrage offen, ob die Zahlung an Fiß einmalig war oder ob regelmäßige Geldflüsse auf das Konto erfolgen.

Fiß arbeitet für AfD-Bundestagsabgeordneten

Am Donnerstag wurde bekannt, dass Fiß bereits von einem AfD-Bundestagsabgeordneten beschäftigt wird. Fiß und seine Bewegung sind offen ausländerfeindlich und haben auch in Mecklenburg-Vorpommern mehrere Aktionen gegen die Aufnahme von Flüchtlingen und Asylbewerbern gestartet. Fiß spricht dagegen von "Heimatliebe", er sieht sich als Opfer staatlicher und medialer Repression.

