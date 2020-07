Stand: 27.07.2020 17:38 Uhr - NDR 1 Radio MV

AIDA: Weiteres Crew-Mitglied mit Corona infiziert

Unter den Crew-Mitgliedern auf zwei Schiffen der Reederei AIDA Cruises im Rostocker Überseehafen ist am Montag ein neuer Corona-Infektionsfall gemeldet worden. Das hätten Tests an Bord am gestrigen Sonntag ergeben, bestätigte eine Sprecherin der Rostocker Stadtverwaltung. Damit steigt die Zahl der Neuinfektionen bei AIDA Cruises auf elf. Am vergangenen Mittwoch waren 750 Besatzungsmitglieder aus Asien mit drei Flugzeugen auf dem Flughafen in Rostock-Laage gelandet und an Bord von Schiffen in Rostock und Hamburg gebracht worden.

Vorbereitungen für Kurzreisen laufen weiter

Die zuletzt betroffene Person zeige aber keine Symptome, eine Krankenhausbehandlung sei nicht erforderlich, hieß es weiter. Grund zur Sorge bestehe nicht, da eine Isolation und die geltenden Corona-Regeln eingehalten würden, so die Reederei. Weitere Crewmitglieder würden bis auf weiteres nicht erwartet. Die Vorbereitungen für die anstehenden Kurzreisen sollen fortgesetzt werden, erklärte eine Unternehmenssprecherin.

AIDA Cruises will Corona-Tests ausweiten

Wie die Reederei weiter mitteilte, sind die infizierten Mitarbeiter aus Manila (Philippinen) gekommen. Die Crew-Mitglieder waren laut Reederei-Sprecher Hansjörg Kunze vor dem Abflug getestet worden und seien auch in Quarantäne gewesen. Ein weiterer Test sei dann direkt vor dem Gang an Bord erfolgt, dabei seien die Infektionen festgestellt worden. Am Sonntag waren dann sämtliche Crew-Mitglieder auf beiden Schiffen im Überseehafen erneut getestet worden. Wie weiter mitgeteilt wird, soll die Anzahl der Tests weiterhin erhöht werden.

