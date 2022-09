Stand: 23.09.2022 08:37 Uhr A24 bei Neustadt-Glewe: Raser fuhr 230 km/h in 80er-Zone

Eine Videowagen-Besatzung der Polizei hat auf der A24 bei Neustadt-Glewe einen Autofahrer gestoppt, der in einer Tempo-80-Zone mit 230 Kilometern pro Stunde unterwegs war. Der 26-Jährige gab alsGrund für sein schnelles Fahren an, dass er nicht mit einer Geschwindigkeitskontrolle in diesem Bereich gerechnet hätte. Er muss nun mit einem Bußgeld in Höhe von 700 Euro, zwei Punkten und einem dreimonatigem Fahrverbot rechnen.

