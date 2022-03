A24: Auto fährt auf Lkw auf - Fahrer stirbt Stand: 30.03.2022 05:22 Uhr Bei einem Unfall auf der A24 zwischen Wöbbelin und Hagenow ist in der Nacht zu Mittwoch ein Mann gestorben. Die Autobahn ist in Richtung Hamburg wegen Bergungsarbeiten gesperrt.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein 34-Jähriger mit seinem Auto auf einen Lastwagen aufgefahren. Der Wagen kippte um und blieb auf der Überholspur liegen. Dabei wurde der Motorblock auf die rechte Fahrbahn geschleudert. Auf der Überholspur prallte ein Auto in den verunglückten Wagen, dessen Fahrer noch am Unfallort starb. Der 57-jährige Fahrer des nachfolgendes Autos wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus in Schwerin gebracht.

Suche nach beteiligten Lastwagen

Nach Zeugenaussagen fuhr ein weiterer Lkw gegen den Motorblock auf der rechten Fahrspur. Die beiden am Unfall beteiligten Lastwagen hielten kurz - fuhren dann aber weiter. Nach den beiden Lkw sucht die Polizei jetzt. Beide müssen stark beschädigt sein: der erste am Heck, der zweite im Frontbereich. Für die Bergungsarbeiten ist die A24 Richtung Hamburg zwischen Wöbbelin und Hagenow voraussichtlich bis 7 Uhr gesperrrt.

