A20/B5: Mehrere Verletzte bei Unfällen Stand: 14.05.2022 14:02 Uhr In der Nacht zum Sonnabend gab es auf der A20 bei Tessin fünf Verkehrsunfälle, bei denen zwei Menschen schwer verletzt wurden und hoher Sachschaden entstanden ist. Bei einem Unfall auf der B5 bei Redefin (Kreis Ludwigslust-Parchim) wurden am Vormittag vier Menschen leicht verletzt.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei zwischen Redefin und Neuenrode. Drei Autos stießen zusammen, vier Menschen wurden verletzt. Die Verletzten wurden per Rattungshubschrauber in Krankenhäuser nach Schwerin und Hagenow gebracht. Laut Polizei sind die Verletzungen nicht so schwer wie anfangs befürchtet. Zu dem Unfall sei es bei einem Überholvorgang gekommen. Zwei Autos stießen frontal zusammen, ein drittes Fahrzeug sei dann aufgefahren. Die B5 war zeitweilig voll gesperrt, ist mittlerweile aber wieder freigegeben worden.

A20 bei Tessin: Fünf Unfälle

In der Nacht zum Sonnabend hatten sich zuvor bereits auf der A20 an der Anschlussstelle Tessin fünf Unfälle ereignet, bei denen zwei Personen schwer verletzt wurden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand laut Polizei hoher Sachschaden.

Wild Auslöser für zwei Unfälle

Die Unfallserie begann gegen 23 Uhr am Freitag, als ein Fahrer einem Reh auswich und in die Mittelleitplanke fuhr. Der 28-Jährige wurde dabei schwer verletzt, das Auto war nicht mehr fahrbereit. Nahezu zeitgleich prallte in unmittelbarer Nähe ein anderes Fahrzeug mit einem Reh zusammen. Der 45-jährige Fahrer blieb unverletzt. Die Polizei stellte für die Zeit der Aufräumarbeiten ein Sicherungsfahrzeug an die Unfallselle, in das kurz nach Mitternacht eine 21-Jährige mit ihrem Wagen hineinfuhr. Die junge Frau wurde eingeklemmt und ebenfalls schwer verletzt. Auf der Gegenfahrbahn fuhren zwei Wohnmobile über einen auf der Fahrbahn liegenden Reifen. An beiden riss die Ölwanne auf. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden.

Autobahn zeitweise gesperrt

Bis 4 Uhr war unter anderem die Freiwillige Feuerwehr aus Sanitz vor Ort, um die Unfallstelle zu räumen und die Fahrbahn zu reinigen. Die Autobahn war in dieser Zeit voll gesperrt.

