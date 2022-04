31 Bürger mit Ehrenamtspreis 2021 gewürdigt Stand: 13.04.2022 06:33 Uhr In Anklam wurde gestern der Ehrenamtspreis des Jahres 2021 des Landkreises Vorpommern-Greifswald vergeben. Insgesamt wurden 31 Bürger für ihr Engagement ausgezeichnet, u.a. für die Arbeit mit krebskranken Kindern.

Nachdem die Preisverleihung im vergangenen Jahr ausfallen musste, ist am Dienstag der Ehrenamtspreis 2021 im Theater Anklam vergeben worden. Insgesamt wurden 31 Bürgerinnen und Bürger wurden für ihr ehrenamtliches Engagement geehrt. Die Acht Hauptpreise wurden unter anderem für die Arbeit mit krebskranken Kindern, den Einsatz während der Corona-Pandemie und die Verbesserung der deutsch-polnischen Zusammenarbeit geehrt.

Jugendehrenamtspreis geht an 17-Jährigen

Bei der neunten Verleihung des Preises gab es auch wieder die Kategorie "Unter 25". Der 17-jährige Marius Denda aus Anklam wurde mit ihm geehrt. Er engagiert sich im Demokratiebahnhof, ist Mitglied im Anklamer Jugendparlament und Mitgründer von "Queer Anklam"

Zehn Jahre Ehrenamtspreis

Vorschläge für die möglichen Preisträger konnten bis zum 15. Oktober 2021 beim Landkreis Vorpommern-Greifswald eingereicht geben. Auch in diesem Jahr soll das Ehrenamt ausgezeichnet werden. Informationen zum Verfahren will der Landkreis in Kürze bekannt geben. Dann wird das Ehrenamt im in Vorpommern-Greifswald zum zehnten Mal gewürdigt.

