162 Millionen Euro für Straßenbauprojekte in MV Stand: 20.03.2023 17:06 Uhr Das Wirtschaftsministerium und das Landes-Straßenbauamt haben ihre Bauprojekte für Bundes- und Landesstraßen in diesem Jahr vorgestellt. Auch begleitende Radwege stehen in Mecklenburg-Vorpommern auf dem Plan.

Insgesamt 162 Millionen Euro stehen 2023 für Bau und Erhaltung von Straßen und begleitenden Radwegen zur Verfügung. "Ein gut ausgebautes und funktionierendes Straßennetz ist wichtig für das Flächenland Mecklenburg-Vorpommern. Es bildet die Grundlage für Mobilität, Wirtschaft und Tourismus", so Landesverkehrsminister Reinhard Meyer (SPD). Deshalb sei es notwendig, stetig zu investieren.

Rostock: Baumaßnahmen in Stadt und Landkreis

Allein in Rostock stehen bis zu 400 Baustellen an Straßen, Wegen und Brücken auf dem Plan. Schwerpunkt in der Hansestadt sind das Kröpeliner-Torstadt-Viertel zwischen Alter Neptunwerft, Fritz-Reuter-Straße und Ulmenmarkt. Was den Verkehr betrift, kann es also eng werden in der Stadt.

Nicht anders im Landkreis Rostock: Wegen des Baus der Ortsumgehung in Elmenhorst, Arbeiten an der B105 in Bad Doberan, in Güstrow zwischen der B103 und B104 und Baumaßnahmen auf der L13 zwischen Ziesendorf und Schwaan könnte es zu Änderungen der Verkehrsführung kommen.

Größere Bauvorhaben in der Haff-Müritz-Region

Auf den Bundes- und Landesstraßen zwischen Haff und Müritz sollen bereits im April die Reparaturarbeiten beginnen. Dabei werden Schlaglöcher beseitigt und Fahrbahnmarkierungen erneuert. Größere Baustellen soll es dann im Sommer zwischen Malchin und Stavenhagen sowie zwischen Neustrelitz und Wesenberg geben. Hier werden dann die Fahrbahndecken erneuert. Die B96 zwischen Neubrandenburg und Neustrelitz wird deshalb zeitweise voll gesperrt werden müssen. Außerdem ist zwischen Jarmen und Demmin ab Herbst eine sechsmonatige Vollsperrung der B110 geplant.

Baustellen auf und vor Usedom

Der Verkehr in Wolgast soll auf lange Sicht durch den Bau einer Ortsumgehung entlastet werden. Baustart war bereits vor zwei Jahren. Seitdem ist vor der Stadt lediglich die Brücke über die Ziese saniert worden. In diesem Jahr soll der Bau vorangetrieben werden - mit mehr als 19 Millionen Euro aus Landesmitteln. Ab Mai wird dann auch die Ortsdurchfahrt von Wolgast erneuert. Dafür soll die Straße bis Dezember voll gesperrt werden. Dann geht es per Umleitung auf die Insel Usedom. Dort warten noch zwei weitere Baustellen: Bis Juni wird in Zinnowitz und in Ahlbeck bis ins kommende Jahr an der Ortsdurchfahrt gebaut.

Westmecklenburg: Viele kleinere Baustellen

Im Bereich Westmecklenburg gibt es viele kleinere Straßenbaumaßnahmen. Rund zwei Millionen Euro werden für Restarbeiten an dem Autobahnzubringer in Schwerin Mueß ausgegeben. Autos rollen auf den vier Spuren dort schon seit gut einem Jahr. Schon begonnen haben die Bauarbeiten an mehreren Radwegen: Entlang der B5 bei Redefin oder auch an der B192 zwischen Reinstorf und Brüel. Ab Ende April wird über sechs Wochen die Kreisstraße 27 in Zwölf Apostel erneuert - wegen der Vollsperrung wird es eine Umleitung geben.

