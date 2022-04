100.000 Euro Schaden bei Brand in Egger-Werken in Wismar Stand: 24.04.2022 06:46 Uhr Gleich zwei Mal hat es am Sonnabend in Wismar gebrannt: zunächst beim Holzwerkstoffhersteller Egger, rund eine Stunde später in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Friedenshof. In beiden Fällen ermittelt die Kriminalpolizei.

Bei einem Brand in den Werken von Egger in Wismar ist am Sonnabend ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Ersten Erkenntnissen zufolge war es am späten Abend in der vollautomatischen Anlage eines Faserplattenwerks zu einer Verpuffung gekommen, wie die Polizei mitteilte. Dadurch sei ein Feuer in einem Turm des Werks ausgebrochen. Aufgrund der Rauchentwicklung wurde auch eine Halle neben diesem beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Familie wird mit Drehleiter gerettet

Knapp eine Stunde später, gegen 23.13 Uhr, wurde die Polizei über einen weiteren Brand in Wismar informiert. Im Stadtteil Friedenshof war ein Feuer im Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei zog der Rauch durch das gesamte Treppenhaus des betroffenen Hausaufgangs, eine Familie musste mittels Drehleiter aus ihrer Wohnung im vierten Obergeschoss gerettet werden. Alle anderen Bewohner des Hauses hatten dieses bereits zuvor verlassen.

Zwei Personen verletzt, Schaden noch unklar

Wie die Polizei weiter mitteilte, wurden zwei Personen mit mutmaßlicher Rauchgasvergiftung behandelt. Die Höhe des Gesamtschadens ist noch unklar. Ersten Schätzungen zufolge entstand aber ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich. In beiden Fällen ermittelt nun die Kriminalpolizei.

