Perspektiven-Podcast: Auf der Suche nach Lösungen

Der NDR Info-Podcast "Perspektiven - auf der Suche nach Lösungen" geht in die nächste Runde. Ab dem 26.Oktober 2020 gibt es neue Folgen. Wir treffen wieder Menschen, die nicht nur jammern, sondern zupacken, und die mit ihren Ideen inspirieren. Wir schauen auf die Landwirtschaft der Zukunft, besuchen eine Art Second-Hand-Baumarkt und untersuchen, wie erneuerbare Energie intelligent gespeichert werden könnte. Wir treffen soziale Erfinder*innen und Unternehmer*innen, Tüftler*innen und vielleicht auch mal "Spinner" und fragen sie nach ihren Motiven, wie sie Herausforderungen meistern, und warum sie sich das alles überhaupt antun. Und vielleicht habt Ihr ja auch Tipps für uns, was wir uns in Norddeutschland mal angucken sollten, oder Ihr kennt sogar selber jemanden, der die Welt verbessert und mit dem wir mal reden sollten! Oder Ihr wollt einfach Eure Meinung sagen? Dann mailt uns gerne an perspektiven@ndrinfo.de.